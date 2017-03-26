Belki de, 9 puanlık maç!

Final haftalarındayız, finişe doğru gidiyoruz. Aradaki 7 puanlık farka rağmen şampiyonluk şansımızı sonuna kadar zorlamak, en kısa yoldan, kestirmeden 2.Lig’e çıkmak istiyoruz. Bugün bizim gibi Play-Off hattında bulunan Çorum Belediyespor ile mutlak kayıpsız geçmek zorunda olduğumuz bir maça çıkıyoruz. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR

Önce kadroyla ilgili düşüncelerimizi, son durumu aktaralım. Bugün Mesut ve Sinan gibi iki önemli eksiğimiz var. Hamza’nın oynama ihtimalinin yüzde 50 olduğu bilgilerini aldık. Son durumuna bakılacak, ağrısı yoksa ilk 11’deki yerini alacak, olmadı kenarda bekleyecek. Hamza oynayabilirse doğal olarak forvet arkasında görev yapacak, bu durumda Özgür kenara alınacak. Ali Keten’in takıma dönmesiyle Kemal de yedeğe çekilecek. Bunun dışında kadroda bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Sefa-Mert-Hamza üçlüsüyle oynamak orta sahamıza büyük güç katacaktır. Rakip kalabalık savunma yapacağı için kanatları da çok etkili kullanmak zorunda olduğumuz bir gerçek.

TRİBÜNLER DOLMALI

Bugün merak ettiğimiz konulardan biri de Hodri Meydan Grubu’nun tavrı, maraton tribününün hali. Malum, grubun lideri tribünden çekilme kararı aldı ve ekipteki birçok isim de, “Özgür Taşkıran yoksa biz de yokuz” dedi. Dün detaylı şekilde yazdım. Tavır alacak, takımı tribün desteğinden yoksun bırakacak bir hakkımız, lüksümüz yok. Hodri Meydan Grubu her zamanki gibi maratondaki yerini almalı ve desteğini ortaya koymalı. Sadece onlar değil, Kocaelisporluyum diyen herkes final haftalarında takımının yanında olmalı. Maç taraftar için en uygun zamanda. Son maçlarda tribündeki sayı beklenen düzeyde değildi. İnşallah bugün ortalamamızı bulur, 10 bini görürüz.

TARAFTARA UYARI

Hazır taraftar konusuna girmişken, saha olayları ve çirkin tezahüratla ilgili uyarımızı da yapalım. Kartal ile oynadığımız son iç saha maçında istenmeyen durumlar yaşandı. Sahaya girenler oldu. Çok şükür ki, ucuz atlattık para cezasıyla yırttık. Düşünün ki, bugünkü maçı farklı bir şehirde veya seyircisiz oynamak durumunda kalacaktık. Böylesi bir süreçte bu yaptırımların takıma büyük bir darbe vuracağının bilincinde olmalıyız. İster hakem hatalı karar versin, isterse rakip puan için zaman çalsın. Saha içinde ne olursa olsun, sakın da kimse tribünden aşağıya inmesin. Çirkin tezahüratla ilgili duyarlılığımız devam etsin.

ÇORUM DİŞLİ BİR RAKİP

Rakiple ilgili kısa bir analiz yapmak gerekirse. Çorum Belediyespor sezon başı en çok para harcayan, grubun favorileri arasında gösterilen takımlardan biriydi. Oynadığı futbol çok beğeniliyordu. Belli bir dönem fena gitmediler ancak şampiyonluk potasından biraz erken uzaklaştılar. Tek beklentileri var Play-Off’a kalıp buradan üst ligi zorlamak. Son iki deplasman maçını kazanmış bir rakip karşımızda olacak. Kuşkusuz ki, golcüleri ile savunmadaki önemli bir oyuncularının cezası olmaları bizim için avantaj. İzmit’te alacakları bir puan bile onlar için değerli. Bunun için savunmayı ön planda tutacaklar diye düşünüyorum.

BU KEZ YANILMAYACAĞIZ

Tabi bugün kulaklarımız Kütahya’da olacak. Can derdindeki Kütahyaspor, lider Sancaktepe’yi ağırlıyor. Geçen hafta Sancaktepe’nin zorlu Van deplasmanında puan kaybetme olasılığının yüksek olduğunu öngörmüştük. Ne yazık ki yanıldık. Bugün için de aynı tahminimiz, beklentimiz var. Bu kez yanılacağımızı sanmıyorum. Aynı şekilde Altay’ın da düşme korkusu içindeki Kartal deplasmanında fire vereceğini düşünüyorum. Tabi önemli olan rakiplerin puan kayıplarından çok bizim kazanmamız. Sen yenemezsek, rakipler takılmış bir işi yaramaz. Sonuçta biz içerde, onlar dışardayız. Bu önemli bir avantaj. Fırsat haftası da diyebiliriz. Bir galibiyetle 9 puan alabiliriz. Hadi inşallah.

BİRLİKSPOR VE GÖLCÜKSPOR

Bugün sahaya çıkacak profesyonel ligdeki diğer iki takımımızın maçlarına da kısaca bakalım. Birlikspor şampiyonluk derken, Play-Off’u da elinden kaçıracak. Son 3 maçta sadece 2 puan olabilen temsilcimizin sadece 1 puanlık avantajı var ki, bu da hiçbir şey değil. Maddi sorunların takımın performansını etkilemesi doğaldır ancak biraz fazla oldu gibime geliyor. Bugünkü K.Maraş maçı ne yapılıp edilip kazanılmalı. Aksi durumda Play-Off hattının altına inecekler. Bu arada Körfez ilçe halkının bugünkü maça ayrı bir önem vermeleri gerektiğini de hatırlatalım. Malum yönetim hafta başında tüm hasılatın hasta bir bebeğin tedavisi için kullanılacağını açıkladı. Sosyal sorumluluk adına duyarlılık gösteren Birlikspor yönetimini kutluyorum. Bugünkü maça giderlerin vereceği para, çok hayırlı anlamlı bir yere gidecek. Dilerim yoğun bir kalabalık olur, iyi bir rakam toplanır. Eylem bebeğe Allah’tan şifa diliyorum. Gölcükspor içerde 3, dışarda 1 puan parolasıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugün Erzin deplasmanında en kötü beraberlikle dönecekleri inancındayım. İki ekibimize de bugünkü sınavlarında başarılar.

Allah sabır versin

Dün öğlen saatlerinde aldım acı haberi. Mehmet Sertbaş döneminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kapalı Yüzme Havuzunun amirliğini yapan, çok iyi görüştüğüm sevgili Serdar Işık’ın henüz 34 yaşındaki oğlu halı saha maçında kalp krizinden ölmüş.

Serdar Ağabeyin sağlık durumu da iyi değildi. Geçirdiği kalp krizi sonrasında felç geçirmiş, yaşam mücadelesi veriyordu. Kendi sağlığıyla uğraşırken, aslan gibi evladını kaybetti. Aynı rahatsızlıktan daha önce kardeşini de toprağa vermişti. Üst üste çok büyük acılar yaşadı, kendisi ciddi sağlık sorunları yaşadı. Çetin bir imtihanda. Tabi eşi de öyle.

Allah dayanma gücü versin. Genç yaşta hayata veda eden kardeşimize rahmet, Serdar Ağabeye sabır ve şifa diliyorum.