Belki de doğrusu bu

Ülkemizde gerçek demokrasiyi istiyoruz. Çağdaş batılı ülkelerdeki gibi, demokrasinin siyasi partiler içinden başlamasını, siyasi parti üyelerinin her aşamada kendi partileri içinde alınacak kararlara aktif katılım sağlamasını; partilerin kongreler sürecinde tam demokrasinin uygulanmasını, bütün adayların ön seçimlerle belirlenmesini talep ediyoruz.

Ama bu modeli bir türlü ülkemizde yerleştiremedik. Bırakın siyasi partilerin kendi içinde demokrasi uygulamasını, üst üste girdiği bütün seçimleri kaybeden genel başkanların koltuklarında ayrılmasını bile beceremedik. Kim bilir, belki de yanlış düşünüyoruz. Belki de bizim ülkemizdeki demokrasinin farklı uygulanması gerektiğini artık hepimizin kabul etmesi ve düşünmesi gerekiyor.

…………

AK Parti kongreler sürecine girdi. İl adım, ilçe kongrelerinde oy kullanacak delegelerin belirlenmesi. Her ilçeden 400’er kongre delegesi seçilecek. AK Parti’nin ilimizde 260 bin kayıtlı üyesi var. Parti yönetimi, her ilçenin her mahallesinde partinin son seçimlerde aldığı oy miktarlarına göre kaç delege seçileceğini belirledi. Küçük yerlerde 1-2 tane, büyük ve partinin güçlü olduğu mahallelerde 25-30 tane delege seçilecek.

Bizim arzuladığımız demokrasi modelinde normal olan nedir: Misal, İzmit Kozluk Mahallesi’ndeki herhangi bir parti üyesi bile, delege seçiminde bireysel aday olabilmelidir. Ya da mahalledeki bütün parti üyeleri bir araya gelmeli, o mahalleden seçilecek delege sayısı kadar üyeden oluşan bir listeyi hazırlamalıdır. Bu listeye itiraz eden partililer varsa, onlar da ayrı liste hazırlamalıdır. Delege seçiminde 1’den fazla liste, hatta bireysel adaylar seçim yarışına girmelidir. Böylesine karmaşık bir demokrasi yöntemini bugüne kadar hiçbir parti gerçekleştiremedi.

Ama AK Parti kendi modelini oluşturdu, yerleştirdi. Parti yöneticileri bütün mahallelerde parti üyeleri ile istişare toplantıları yaptı. AK Parti teşkilatlarında bütün bilgiler kayıtlı. Hangi sokakta sandıktan kaç oy çıkmış. Falanca mahalledeki parti üyesi, teşkilatın kendisine verdiği görevleri ne kadar yerine getirmiş. Filanca partili, teşkilatın kaç toplantısına katılmış, yerel yönetimin kaç etkinliğinde bulunmuş. Parti hakkında sağda solda gelişigüzel konuşmuş mu, yoksa bulunduğu her yerde partisi için mi çalışmış…

Böyle pek çok kriter var. Mahallesinde sevilen, sevilmeyen insanlar var. Bütün bilgiler ortaya yayılıyor. Diyelim ki (X) mahallesinden 25 kongre delegesi seçilecek. 25 kişilik liste yapılıyor. Bu listeye alınmayan, ama mutlaka delege olmak isteyen bir parti üyesi varsa, bir şekilde ikna ediliyor.

İl genelinde 12 ilçede, yüzlerce mahallede 4800 kişilik delege listesini böyle belirlediler. Seçim tamamen formalite. Listeler hazır. Parti üyelerine, “Şu gün şu saatler arasında şuraya gel, oyunu kullan” dediler. Parti üyeleri de gitti, oyunu kullandı, formaliteyi tamamladı. Artık AK Parti’nin ilçe kongrelerinde oy kullanacak delegeleri belli. İlçe kongreleri yapılırken de ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri, o ilçeden seçilecek il kongresi delegeleri listeleri hazırlanacak. Yine kongre bir formalite olacak. Tek listeler sandığa atılacak, işlem tamamlanacak.

……………..

AK Parti’de delege seçimi sonuçlarına bir tek itiraz yok. “Bana haksızlık yapıldı” diyen yok. Herkes sonuçlardan memnun.

Şimdi, CHP kongreler sürecine girecek. Kavga daha kongre delegelerinin seçimi aşamasında patlayacak. Yahya Kaptan’da gruplar oluşacak. Koç başları, parti üyelerini yönlendirmeye çalışacak. Filanca mahallenin delege listesinden, falanca köyde oturan parti üyesi çıkacak.

Sonra bir kavga, bir kavga. Daha ortada ilçe kongresi yok. Daha ortada il kongresi delegeleri yok. Ama kongreler sürecinin ilk adımında partililer gruplaşacak. Sefa Sirmen’ciler, Hikmet Erenkaya’cılar yine ortalıkta dolaşacaklar.

CHP’de geçmişte de bu sıkıntılar hep vardı. Rahmetli Bülent Ecevit, 12 Eylül sonrası bu nedenle CHP’den vazgeçip, yeni bir parti, DSP’yi kurmuştu. DSP’ye üye olmak bile mümkün değildi. Her bölgede üye sayıları belliydi. Üye sayısı düşük, sınırlı tutuluyor, böylece üyeler içinden delege seçmeye gerek kalmıyor, sözde kongrelerde bütün parti üyeleri oy kullanıyordu. DSP’de parti için kavgalar kongrelerden kaynaklanmadı. Çok sık genel merkez görevden alma, göreve atama yapıyordu, bu yüzden kavga çıkıyordu.

………..

Asıl olan, siyasi partilerin çok düzgün üye kayıt listeleri tutmasıdır. Parti üyelerinin mutlaka vecibeleri bulunmalı, örneğin iki dönem aidatını ödemeyen, çağırıldığı parti toplantısına üst üste üç kez gelmeyen üyelikten düşürülmelidir. Böyle bir ciddi üyelik yapısı ile belki siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi uygulanabilir. Ama üye yapılanması bu kadar dağınık, bu kadar saçmaysa, partilerde belli yerlere oynayanlar, ellerindeki makbuz koçanları ile ailelerinin bütün fertlerini üye yazıyorsa, bu model içinden demokrasi çıkmasını bekleyemezsiniz.

Dün de yazdım. CHP’li Selman Yıldırım ile sohbet ediyorduk. Yıldırım, “Belki biz de kongrelerimizi AKP gibi yapmalıyız. Daha delege seçimlerinden itibaren birbirimize girmeden, istişare ile hazırlanmış tek listeli seçimler gerçekleştirmeliyiz.” dedi.

AK Parti’de tereyağından kıl çeker gibi yapılan delege seçimlerini bir kez daha görünce, artık benim de bu modele aklım yatıyor. Elbette bütün adaylar ön seçimle belirlensin. Elbette ülke genelinde seçim barajları düşürülsün. Keşke belediye başkanlığı seçimi de, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi iki aşamalı olsun. Keşke dar bölge sistemi, mevcut nispi sistemin yerini alsın. Bunlar daha farklı konular.

Ama eldeki bu malzeme ile toplumun bu yapısı ile mevcut sistemde delege seçimi aşamasından parti içi demokrasiyi istemek ve savunmak artık bana saçma geliyor. Belki de AK Parti doğrusunu yapıyor.

Biz alıştık da şehri bilmeyen ne yapacak?

Şu Halkevi civarındaki altyapı inşaatı bir türlü bitmedi. Hiç kuşkusuz önemli bir iş yapılıyor. Yerin altına büyük para gömülüyor. İzmit’i sel basmasın diye D-100’‘ün altından dev borular geçiriliyor. Ama bir iş başlar ve biter. Bu iş bitmedi.

Geçen gün şehir içine girdim. D-100 karayolu Halkevi önündeki çalışma nedeniyle yine daraltılmış. Dev iş makinaları çalışıyor. Halkevi kavşağından D-100’e giriş-çıkış kapanmış.

İzmit içinden D-100’e çıkış zaten çok sınırlı. Bir Fevziye Camii yanındaki Cevdet Hoca Caddesi’nden girip, Halkevi önündeki kavşaktan çıkabilirsiniz. Bitmeyen altyapı nedeniyle burası kapalı.

İkincisi Alemdar Caddesi’nin altındaki yeni açılan kavşaktan inebilirsiniz. Başka yer yok. Hem Cumhuriyet Caddesi’nde, hem yönü terse çevrilen Hürriyet Caddesi’nde, tam Fevziye Camii önüne geldiğinizde “ANKARA-İSTANBUL” yazılı büyük tabelalar var. Yani araç sürücülerine, bu yola girerseniz(Cevdet Hoca Caddesi) D-100’e çıkar, ister İstanbul, isten Ankara yönüne gidersiniz deniliyor.

Biz bu şehirde yaşayanlar, tabelalara inanmamayı, her gün bir başka yolun, kavşağın trafiğe kapatılmasını falan artık kanıksadık. Ama şehri bilmeyen yabancı ne yapacak. Hürriyet veya Cumhuriyet Caddesi’nden gelir. Bir an önce İzmit’in karmaşasından kurtulmak istiyor. “ANKARA-İSTANBUL” yazılı tabelayı görünce, cam simidine tutunur gibi Cevdet Hoca Caddesi’ne giriyor. Fevziye yanından geçiyor, raylar üzerinden geçip, Halkevi önüne geliyor. Ama kavşak kapalı. D-100 kazılmış. Ne yapacak bu adam. Geriye çıkamaz. Şahabettin Bilgisu Caddesi kapalı. Çaresiz, ortalık yerde arabasını bırakıp, gidecek.

Biraz vatandaşa saygılı olmak lazım. Artık başlayan işleri zamanında bitirmek lazım. Halkevi kavşağı inşaat nedeniyle zorunlu olarak kapanıyorsa, birinin de gidip, Cevdet Hoca Caddesi’ni gösteren “ANKARA-İSTANBUL” yazılı tabelanın üzerini bir kağıtla, bir bezle örtmesi lazım.

Biz alıştık, başımızın çaresine bakıyoruz. Ama şehrin yabancısını bir düşün. Bir an önce İzmit içinden çıkmaya çalışırken, kocaman bir çukura düşecek garipler.