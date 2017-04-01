Belsa cam bölmelerle kapanıyor

Belsa Alışveriş Merkezi’nin güvenliği için cam bölmelerle kapatma işlemi yönetim tarafından hızlandırıldı. Dün Belsa’da ilk uygulama İstiklal Caddesi'ndeki ATM’ler bölümünde başladı.

Uzun süre tartışma konusu olan, esnafın da üye aidatlarının artışı nedeniyle karşı çıktığı Belsa Alışveriş Merkezi'ne güvenlik için giriş- çıkışların X-Ray cihazlarla yapılması planlanan proje hızlandırıldı. Bu kapsamda Belsa’da cam bölmelerle kapatma işlemi alışveriş merkezinin İstiklal Caddesi’ne bakan ATM bölümünde başladı. Önümüzdeki hafta (Pazartesi) Belsa Alışveriş Merkezi’nin çevresi cam bölmelerle tamamen kapatılmış olacak.

ŞENNUR YILDIZ