Belsa kongresi yine gergin geçti

Mülkiyeti İzmit Belediyesinde olan İzmit Belsa Plaza yönetim olağan Genel kurulu üye aidatlarının güvenlik tedbirlerinin artırılması sebebiyle yükseltilmek istenmesi kongrede gerginliğe neden oldu.

Üye aidatlarını metrekare bazında ödeyen Belsa esnafı metrekaresi 6 TL olan üye aidatlarının 11 TL’ye çıkartılması kongrenin uzamasına ve tartışmalara neden oldu.

Mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait olan, aynı zamanda İzmit Belediyesi Hizmet Binası olarak da kullanılan Belsa Plaza’nın Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor. Belsa Plaza yönetimin belirleneceği kongre, Wes Otel’de saat 11.00’de başladı.

BELSA GİRİŞLERİNE X-RAY CİHAZLI GÜVENLİK GELİYOR

Belsa Plazanın Wes Otel’de gerçekleşen Belsa Yönetim Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’nda başkan Bulut güven tazeledi. Kongrede ülkemizdeki son yıllarda yaşanan güvenlik tedbirlerine Belsa AVM yönetimi de önlem aldı. Yeni yılda Belsa’nın giriş ve çıkışları X-Ray cihazlı güvenlik görevlisi personel ile sağlanacak.

22 OLAĞAN GENEL KURULDA 20 YILLIK ESNAFA PLAKET

Belsa plaza kat maliklerinin 22’nci olağan genel kurulu her yıl olduğu gibi bu yıl da Wes Otel’de gerçekleşti. Kongre 634 bağımsız bölüm için hak sahibi olan 240 kişi oy kullandı. Belsa Plaza derneğinin 2009 yılından bu yana başkanlığını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut üstleniyor. Kongre de Bulut yeniden tek aday olarak seçime girip güven tazeledi. Kongre öncesi Belsa Plaza’da 20 yılını dolduran esnaflardan Menderes Bulut, Günay Vatansever, Nurşen Can, Kemal Bayramoğlu, Hasan Özen, Cumali Şamdalı, Mustafa Kaya, Ramazan Peşkirci, Tacettin Koç, En- Ca Elektronik Albay Bilgisayar, Salih Firik, Avni Arzık’a plaketleri verildi.

11 MADDELİK GÜNDEM GÖRÜŞÜLDÜ

İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan Belsa Plazanın 22’nci Olağan Genel Kurulu’nda esnafın katılımı beklenenin aksine oldukça düşük oldu. Genel kurulda, Belsa Plaza’nın 3 kişilik yönetim kurulunda halen İzmit Belediyesi adına yer alan İbrahim Bulut ile İbrahim Elgin, beklenildiği gibi yeniden yönetimde yer aldı. Hain terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimiz için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başlayan kongre divanın oluşturulmasının arından gündemin okunması ve kabul edilmesiyle devam etti. Kongrede divan başkanlığına İbrahim Elgin, katipliklerine ise Kemal Doğan, Ersin Biçer ile Enes Selman seçildi. Daha sonrasında gündem okunup onaya sunuldu. 11 maddeden oluşan gündem, Belsa Plaza esnafının yaşadığı sorunları anlatmasıyla birlikte zaman zaman yine gerginlikler yaşandı.

BELSA WC’LERİ ESNAFA BU DÖNEM DE ÜCRETSİZ

Kongrede AVM içerisinde yer alan esnaflardan Orhan Demirtaş, gündeme madde eklenmesi konusunda divana önerge sundu. Belsa Plaza’da bulunan WC’lerin, esnafa ücretsiz dışardan gelen vatandaşlar için ise ücretli olmasını isteyen Demirtaş’ın talebi oy birliğine sunuldu. Madde, oy birliğiyle kabul edilerek gündemdeki yerini alırken, 1 yıldır zaten ücretsiz olan Belsa WC’lerin de aynı uygulama esnafa yine ücretsiz olarak uygulanacak.

BULUT: KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜMLEDİK

Bulut konuşmasında “ Belsa yönetimle ilgili başta olmak üzere birçok eleştiri konusu vardı. Önce biz kronik sorunları çözmeye çalıştık. Hedefimiz Belsa’yı AVM haline getirmekti. Bunu da yaptık. Esnafa bir dokun bin ah işit konumundaydık. Yürüyen merdivenler asansörlerin bozulması dükkânlara yağmur sularının dolması gibi birçok mesele bir göreve geldiğimizde vardı. Yönetim hakkında ilgisizlikten kaynaklı şikayetler eleştiri konusuydu. Biz önce bu kronik sorunlardan kurtulmayı kendimize hedef koyduk. Bu açıdan da önce Belsa’yı kendi koşullarında AVM yapmalıyız. Bunun içim birinci aşamada kronik şeyleri ortadan kaldırdık. Şimdi saydığım sorunlardan hiçbirisi kalmadı. Yaşanmayacak mı yaşanacak. Hayat bize sorunsuzluğu vaat etmiyor. Önemli olan biran önce çözüm üretmek. Bizler ciddi bir aşama kaydettik” açıklamalarına yer verdi.

AİDATLAR

Bulut; “ Yatırım yapmak bir maliyet gerektiriyor. Aidatları arttırmamak için ATM alanları oluşturduk bu da yeni bir gelir demek, 2017 yılında yeni bir ATM alanı daha planlıyoruz. Belsa dışarıya mal koyacaksa bunu esnafın kendisi koysun. Yönetim bir ilkedir. Bir yönetişimi öne aldık. Yönetişim demek birlikte yönetmektir. Her düşünce ve her bir projeye açığız dedi. Bulut öte yandan etik ve danışma kurulları kurduk. Bunu da bizim göremediklerimizi sizlerin görmeleri ve esnafın birbirini kontrol etmesi ve müşteri memnuniyetinde algı yaratmak. Biz, Belsa’nın bugüne ayak uydurması için çalışmalar başlattık. Modern bir görüntü kazandırdık. Yürüyen merdiven, dış cephe kaplaması, tuvaletler ve ledler gibi yenileme çalışmalarına gittik. Belsa İzmit’in göbeğinde kat maliklerinin her geçen gün dükkânlarına değer kazandırmaları gerekiyor ”dedi.

BELSA’DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIYOR

Bulut açıklamalarında “Ülkenin son zamanlarda yaşadığı güvenlik sorunu ortada bunu göz önünde bulundurarak AVM’nin tüm giriş ve çıkışlarına X-ray cihazı ve güvenlik görevlilerinin sayılarını artırmak zorunluğundayız. Bunun içinde bugüne kadar arttırmayı düşünmediğimiz üye aidatlarını arttırmak zorundayız dedi. Bulut açıklamalarında Belsa’da maalesef terastaki kafe işletmesini kendi aralarındaki anlaşmalarını sağlayamadıkları için sorunu bir türlü çözemedik” dedi.

GÜNER; BELSA İYİ YÖNETİLMİYOR, İŞGALİYE PARALARINI İNDİRİN!

Belsa Plaza Dernek Başkanı Ömer Güner; “Belsa iyi yönetilmiyor. Gerek yönetim gerekse esnaf elin altına taşı koymuyor. İşgaliye paralarından istenilen tek şey indirime gidilmesidir” dedi. Yürüyüş yolunda bulunan esnaftan alınan ücret ile bizden alınan arasında haksızlık var. Yürüyüş yolundaki esnaf işgaliye parası olarak 40 lira 50 lira veriyor. Biz ise kendi yerimize 90 lira veriyoruz. Bu adil değil. Esnafla yönetim bir arada olacak demiştik. Ben elimi taşın altına koyuyoruz. Size tam destek olarak bunu söyleyebiliyorum. Peki siz elinizi taşın altına koyabiliyor musunuz? İşgaliye parasında lütfen indirime gidilsin “ diyerek konuya el attı.

BÜTÇEYE GÖRE HARCAMA FAZLA

Kongrede 2016 yılı denetleme kurulu raporu sırasında tartışmalar yaşandı. Belsa malikleri "Biz yapılan harcamaları bilemiyoruz. Belediye yönetimi kendi seçtiği ve kendi oluşturduğu denetim kurulu ile çalışmaları yönetiyor. İtiraz ediyoruz, bütçeye göre harcama fazla." dedi.

Şennur YILDIZ