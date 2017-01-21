Belsa Plaza, Bulut’la devam

İzmit’in ilk iş merkezlerinden olan Belsa Plaza’da kat maliklerinin 22’nci Olağan Genel Kurulu Wes Otel’de gerçekleşti.

Kongrede 634 bağımsız bölüm için hak sahibi olan 240 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Belsa Plaza’nın 2009 yılından bu yana başkanlığını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut üstleniyor. Kongrede Bulut yeniden tek aday olarak seçime girdi güven tazeledi. Kongre öncesi Belsa Plaza’da 20 yılını dolduran esnaflardan Menderes Bulut, Günay Vatansever, Nurşen Can, Kemal Bayramoğlu, Hasan Özen, Cumali Şamdalı, Mustafa Kaya, Ramazan Peşkirci, Tacettin Koç, En-Ca Elektronik Albay Bilgisayar, Salih Firik, Avni Arzık’a plaketleri verildi.



11 MADDELİK GÜNDEM GÖRÜŞÜLDÜ

İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan Belsa Plazanın 22’nci Olağan Genel Kurulu’nda esnafının katılımı beklenenin aksine oldukça düşük oldu. Alışılmışın aksine sakin bir havada geçen genel kurulda, Belsa Plaza’nın 3 kişilik yönetim kurulunda halen İzmit Belediyesi adına yer alan İbrahim Bulut ile İbrahim Elgin, beklenildiği gibi yeniden yönetimde yer aldı. Hain terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimiz için gerçekleştirilen saygı duruşuyla başlayan kongre divanın oluşturulmasının arından gündemin okunması ve kabul edilmesiyle devam etti. Kongre de divan başkanlığına İbrahim Elgin, katipliklerine ise Kemal Doğan, Ersin Biçer ile Enes Selman seçildi. Daha sonrasında ise gündemin okunup onaya sunulmasına geçildi. 11 maddeden oluşan gündem, Belsa Plaza esnafının yaşadığı sorunları anlatmasıyla birlikte zaman zaman yine gerginlikler yaşandı.



BELSA WC’LERİ ESNAFA BU DÖNEM DE ÜCRETSİZ

Kongre de AVM içerisinde yer alan esnaflardan Orhan Demirtaş, gündeme madde eklenmesi konusunda divana önerge sundu. Belsa Plaza’da bulunan WC’lerin, esnafa ücretsiz dışardan gelen vatandaşlar için ise ücretli olmasını isteyen Demirtaş’ın talebi oy birliğine sunuldu. Madde, oy birliğiyle kabul edilerek gündemdeki yerini alırken, 1 yıldır zaten ücretsiz olan Belsa WC’leri esnafa yine ücretsiz olarak uygulanacak.

BULUT; KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜMLEDİK

Bulut konuşmasında “Belsa yönetimle ilgili başta olmak üzere birçok eleştiri konusu vardı. Önce biz kronik sorunları çözmeye çalıştık. Hedefimiz Belsayı AVM haline getirmekti. Bunu da yaptık. Esnafa bir dokun bin ah işit konumundaydık. Yürüyen merdivenler asansörlerin bozulması dükkânlara yağmur sularının dolması gibi birçok mesele bir göreve geldiğimizde vardı. Yönetim hakkında ilgisizlikten kaynaklı şikâyetler eleştiri konusuydu. Biz önce bu kronik sorunlardan kurtulmayı kendimize hedef koyduk. Bu açıdan da önce Belsa’yı kendi koşullarında AVM yapmalıyız. Bunun için birinci aşamada kronik şeyleri ortadan kaldırdık. Şimdi saydığım sorunlardan hiçbirisi kalmadı. Yaşanmayacak mı yaşanacak. Hayat bize sorunsuzluğu vaat etmiyor. Önemli olan bir an önce çözüm üretmek. Bizler ciddi bir aşama kaydettik.” açıklamalarına yer verdi.

GÜNER; BELSA İYİ YÖNETİLMİYOR, İŞGALİYE PARALARINI İNDİRİN!

Belsa Plaza Dernek Başkanı Ömer Güner, “Belsa iyi yönetilmiyor. Gerek yönetim gerekse esnaf elini taşın altına koymuyor. İşgaliye paralarından istenilen tek şey indirime gidilmesidir.” dedi. Yürüyüş Yolu’nda bulunan esnaftan alınan ücret ile bizden alınan arasında haksızlık var. Yürüyüş Yolu’nda ki esnaf işgaliye parası olarak 40 lira 50 lira veriyor. Biz ise kendi yerimize 90 lira veriyoruz. Bu adil değil. Esnafla yönetim bir arada olacak demiştik. Ben elimi taşın altına koyuyorum. Size tam destek olarak bunu söyleyebiliyorum. Peki siz elinizi taşın altına koyabiliyor musunuz? İşgaliye parasında lütfen indirime gidilsin” dedi.

BELSA ESNAFI 11 TL’Yİ KABUL ETMEDİ

Kongrede yönetim ile kat malikleri arasındaki karşılıklı kötü kitaplaşmalar kongrede tansiyonu hiç düşürmedi. Başkan İbrahim Bulut “ Güvenlik tedbirleri zorunlu, bunu uygulamak zorundayız. Yoksa Belsa’da bir kişinin burnu bile kanarsa sorumlusu sizsiniz, gereksiz polemikle bunlar. Devletin AVM’ler için aldığı karar, biz de uygulamak zorundayız. Yoksa AVM’yi kapatıp gidelim mi dedi. Konuşmalarda ara ara karşılıklı sözlerin kesilmesi gerginliği iyice arttırdı. Kat malikleri üye aidatlarına güvenlik tedbirleri ücretlerinin yansıtılmasına tepki gösterdi. Esnaf zarar ediyoruz biz bu maliyetin üstesinden gelemeyiz dedi. Bunun üzerine Bulut “Siz o zaman esnaflığınızı gözden geçirin demesi tartışmalara neden oldu. Esnaf da bunun üzerine Siz de o zaman başkanlığınızı gözden geçirin” dedi. Kongre de güvenlik tedbirlerine yönelik 5’ci maddenin oylamaya geçilmesinde esnaf kabul oyu kullanmayınca “Divan ve yönetim o zaman ret kullananlar için tutanak tutun” dedi.

5'İNCİ MADDE MEBLAĞ BELİRTİLMEDEN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Bulut; ”Demokrasi bir nimettir. Bizi çok yordunuz, Sabahtan beri aynı şeyleri tartışıp duruyoruz ve Güvenlik tedbirleri için maliyeti çıkartıp, bedel tespiti yapmalım. Güvenlik tedbirlerinin maliyetini üye aidatlarına yansıtalım” dedi. Uzun süren tartışma sonrası esnaf güvenlik tedbirlerinde yaşanacak risk sebebiyle tutanak tehdidi göz önünde bulundurup 5’ci maddede zorunlu kabul oyu kullandı. Ancak kabul oyunda güvenlik tedbirlerindeki meblağ belirlenmedi bu konu ayrıca esnafla yapılacak bir başka toplantı ile karara bağlanacak. Belirlenen rakam yine üye aidatlarına yansıtılacak.

Yaklaşık 4 saat süren Belsa Kongresinde Denetim Kuruluna 6 kişi aday olurken, yapılan açık oylama seçimde Kemal Bayramoğlu 119 oy, Ersin Biçer 101 oy, Selçuk Çoruh 158 oy alarak denetim kurulunda yer aldılar.



ESKİ YÖNETİMLE YOLA DEVAM

Yönetim kuruluna ise esnaftan 3 kişi aday oldu. Orhan Demir 95, Fahriye Coşkun 83, Vacit Keleş 128 oy aldı. Kongrede 3 kişilik yönetim İbrahim Bulut, İbrahim Elgin ve Vacit Keleş yine eski yönetimle yola devam dedi.



Şennur YILDIZ



