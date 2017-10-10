Belsa Plaza önünde öğrenme şenliği 

Belsa Plaza’nın önünde düzenlenen öğrenme şenliğine İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Belsa önünde açılan stantlarda okullar, Halk Eğitim Müdürlüğü, İzmit Toplum Sağlığı Merkezi ve İZMEK kursiyerlerinin birbirinden ilginç eserleri sergilendi. Etkinliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Bizler çocuklarımızı en güzel eğitimi vermeye çalışıyoruz. Hayatın her alanında eğitim ve öğrenme ile içiçe olmalıyız. Burada kurulan stantların halkımıza bir ufuk vermesini diliyorum. Şenliğimiz hayırlı olsun” dedi.

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut da yaptığı konuşmada , “Zihinsel ve fiziksel hareketsizlik hastalıkların temelini oluşturuyor. İzmit Belediyesi olarak hayat boyu öğrenme projesini 8 yıldır İZMEK tabelası altında gerçekleştiriyoruz. İZMEK kurslarına katılanlar donanımlı ve mutlu oluyor. Bu stantlardaki birbirinden önemli ve değerli eserlerin halkımızı farklı branşlara teşvik etme anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu,“Eğitim alanında yapılan çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor. Bu etkinlikte emeği geçen İzmit Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından stantlar ziyaret edildi. Gün boyu devam eden etkinlikte öğrencilerinin kendi tasarımları büyük ilgi gördü.