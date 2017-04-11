Belsa'da depresyon semineri

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile depresyon konulu seminer düzenlendi.

Belsa 9. kattaki meclis salonundaki seminerin konuşmacısı Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Coşkun, katılımcılara depresyon nedir, nasıl ortaya çıkar, insanda ne tür izler bırakır, ne tür sorunlara yol açar ve nasıl tedavi edilir konularında bilgilendirmede bulundu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Depresyon tanının önemli olduğunu söyleyen Coşkun, “Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur. Sağlıklı kişilerde de zaman zaman görülen depresyonda kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Eskiden en severek yaptığı işler bile artık kişiye zevk vermez. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünür. Basit günlük işler bile kişi için bir yük olmaya başlar. Sosyal ilişkilerden kaçınır, yalnız kalmayı tercih eder, sorunlarını ve sıkıntılarını paylaşmaz. Sık görülen belirtilerden biri de uykusuzluktur. Uykuya dalamama, uykunun sık sık bölünmesi veya sabah çok erken uyanma şeklinde sorunlar görülebilir. Herkesin hayatının bir döneminde bu sorunla karşılaşmak mümkündür.

GÜLÜMSEYİN

Doktorunuzun tedavisiyle bundan kurtulmak kolaydır. Yürüyüşe çıkın, arkadaşlarınızla bir arada bulunun, kendinize bir uğraş bulun. Sizi üzen, kederlendiren durumlardan, aktivitelerden kaçının. Korku ve şiddet içeren filmleri izlemeyin. Sürekli gülümsemeye çalışın çünkü kısa bir zamanda göreceksiniz ki gülmek depresyon dahil bir çok sorununuzu çözmenize yardım edecektir” şeklinde konuştu.