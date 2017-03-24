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Belsa'da kavga ayırmak isterken vuruldu

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Belsa'da kavga ayırmak isterken vuruldu
İzmit Belsa Plaza’da çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı. 

Olay bugün saat 12.20 civarında İzmit Belsa Plaza Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında meydana geldi. Mehmet Ata Işık isimli şahıs, Belsa Plaza’da bulunan Beyzade Kafe’yi işleten Mehmet Eşref Akyüz (37)'ün yanına geldi.  İddiaya göre, Mehmet Ata Işık daha önce çalıştığı GSM bayisindeki çalışma arkadaşı ile satışta kota yarışına girdi. Mehmet Ata Işık işyerinden ayrılırken, işyerinde çalışan kadın arkadaşı ile de aralarındaki sorunlar nedeniyle mahkemelik oldu. Mehmet Ata Işık mahkemelik olduğu arkadaşının ağabeyi Fatih K. ile alışveriş merkezinde bir araya gelirken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih K.'nın yanında bulunan arkadaşı silahını çekerek tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mehmet Eşref Akyüz araya girdi. Çıkan kavga sırasında Fatih K.'nın arkadaşının ateş açması sonucu Mehmet Eşref Akyüz sol bacağından yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Mehmet Eşref Akyüz, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren Fatih A. ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kerim YAVUZ

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