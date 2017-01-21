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Belsa’da kongre 

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Belsa’da kongre 
Mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait olan, aynı zamanda İzmit Belediyesi Hizmet Binası olarak da kullanılan Belsa Plaza’nın Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Belsa Plaza yönetimin belirleneceği kongre, Wes Otel’de saat 11.00’de başlayacak.

YİNE BULUT VE ELGİN

Belsa Plaza’nın 3 kişilik yönetim kurulunda halen İzmit Belediyesi adına İbrahim Bulut ve İbrahim Elgin bulunuyor. Belsa Plaza esnaflarını da yönetimde Ahmet Vacit Kelez temsil ediyor. Bugünkü kongrede İzmit Belediyesi adına yeniden Bulut ve Elgin’in yönetime girmesi bekleniyor. Ahmet Vacit Kelez de yeniden aday. Yönetimdeki esnaf temsilciliği için Fadime Pata ve Orhan Diner’in adaylığından da söz ediliyor.

ÇOK TARTIŞMALAR OLMUŞTU

Belsa Plaza kongrelerinde geçtiğimiz yıllarda İzmit Belediyesi yönetimi ile iş merkezinde mülk sahibi veya kiracı esnaflar arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Belsa Plaza’da olduğu gibi, kongrede de İzmit Belediyesi çoğunluğa sahip ve kongrede İzmit Belediyesi’nin tercihleri öne çıkıyor. Bugünkü kongrede eski gerginliklerin yaşanması beklenmiyor.
 

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