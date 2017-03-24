Belsa'da silahlı yaralama

İzmit Belsa Plaza'da meydana silahlı saldırıda sol ayağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay bugün saat 12.20 sıralarında İzmit Belsa Plaza Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İzmit Belsa Plaza 2. katında Mehmet Eşref Akyüz (37) kimliği belirsiz şahıs tarafından sol ayağından vuruldu. Yaralı şahsı yerden gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Akyüz'e ilk müdahaleyi yapıp Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayın ardından kaçan şahsı arama çalışması başlattı.

Kerim YAVUZ