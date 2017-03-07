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Belsa’nın terasında toplu doğum günü

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Belsa’nın terasında toplu doğum günü
İzmit Belediyesi’ndeki geleneksel toplu doğum günü etkinlikleri devam ediyor. 

Belediye’nin BİR-İZ Grubu tarafından düzenlenen etkinlikle, ay içinde doğanların toplu doğum günü kutlamaları yapılıyor.

Şubat ayı içinde doğan 122 personel için Belsa’nın terasında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da katılarak çalışanların mutluluğuna ortak oldu.

MORAL MOTİVASYON İÇİN ÖNEMLİ

Belediye’nin çeşitli birimlerinde çalışanların doğum günülerini kutlayarak sağlıklı huzur dolu günler dileğinde bulunan Başkan Doğan “Personelimizin moral ve motivasyonu bizim için çok önemli.  Onları bir araya getirmek, özel günlerini hatırladığımızı göstermek ve paylaşımlarda bulunmak amacıyla bir uygulama başlattık. Allah nasip etti bir yıl daha yaşadınız. Bir yıl daha geçti yaşlandım diye üzülmek yerine, bir yıl daha yaşadım diyerek şükretmek lazım. Yaşamak da, yaşlanmak da bir lütuf. Allah sağlık, sıhhat huzur, ailenizle birlikte güzel yaşlanmalar nasip etsin. Belediyecilik kolay bir iş değil. Biz de titiz insanlarız. Ama şunu bilin ki, milletimizin işi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu, delikli kuruşunu ziyan etmeden hak hukuk çerçevesinde çalışmak bizim ilkemizdir.  Sizlere de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum” diyerek çalışanların doğum günlerini kutladı.

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