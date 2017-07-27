Bem Bir Sen hizmet binası açıldı

Memur Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem Bir Sen) Kocaeli Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılışı bugün gerçekleşti.

İzmit Çukurbağ Mahallesi, Eski Hamam Sokak, No:3, Özsev Apartmanı, kat:4, Daire 13 adresinde bulunan binanın açılısına; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Bem Bir Sen Genel Başkan Yardımcıları Recai Karslı, Bem Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Memur Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Açılış öncesinde konuşan Bem Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, “Yıllar önce yürümeye başladığımız bu kutsal görevde başladığımız gün ile bu gün arasında büyük mesafe kat ettik. Metruk yapılarda başlayan mücadelemiz bir çığ gibi büyüyen yapıya ulaştı. Memur-Sen Konfederasyonumuz yıllar içinde Türkiye’mizin en büyük yetkili ve etkili sivil toplum örgütü oldu. Bem-Bir-Sen de bu çatı altında diğer sendika kolları arasında gücüyle yerini almıştır. Bem-Bir-Sen Kocaeli şubemizi Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalarla Genel Merkezimizin en çok üyesi olan ve de en düzenli çalışma ortamını sağlayan şube durumuna getirdik, 50- 100 kişi ile başlayan serüven 3000 üye sayısına ulaşmıştır. Bu süre sarfında sendikamıza 1 Adet Araç satın aldık ve şimdide daha iyi hizmet üretebilmemiz açısından hizmet binamızı almış durumdayız. 140 m2 lik bir alana sahip olan sendikamız Başkanlık, Sekreterya ve Toplantı salonu şeklinde düzenlenmiştir. İletişimin kolay sağlanabileceği bir ortam oluşturulmuştur.

ŞEHİR MERKEZİNDE OLMAMIZ KAZANCIMIZ

En büyük kazancımız yerimizin şehir merkezinde olması. Üyelerimiz kolaylıkla sendikamıza ulaşabilecektir. Kocaeli Şubesi olarak SDS Sözleşmeleri, yemek bedelleri, toplu görüşlere esas teşkil edecek konularda üyelerimizden gelen talepler ulaştırılmıştır. İl dışında defalarca seminerler düzenledik. Kocaeli genelinde sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine katıldık. Belediyelerimizle diyaloglarımızı devamlı sıcak tuttuk. Üyelerimizin taleplerini dinledik, ilgileri ile temasa geçtik, çözüm ürettik. Gönül kırmamaya özen gösterdik, dik durduk mücadelen asla vaz geçmedik. Ülkemizi sevdik Devletimize ve Bayrağımıza her zaman sahip çıktık. Baş örtüsünde, Kudüs davasında, diğer coğrafyalarda oluşan tüm hareketlere katılım sağladık. Sendika olarak devletimizin Başı olan Cumhurbaşkanımızın daima yanında olduk. Bundan böylede aynı çizgi içerisinde siz değerli üyelerimizle yolumuza aynı heyecanla devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ’DEKİ MEMURLAR ŞANSLI

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ise, “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor is barışı sağlanması sendikanın duyarlılık göstermesi önemli. Sendikamıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sizin üyeleriniz bizim çalışanlarımız oluyor. Biz çalışanlarla uyum, barış ve huzur ortamında çalışma yapıyoruz. Kocaeli örnek bir kent oldu” dedi. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ise, “Memur Sen sendikacılığı dar anlamda yapmıyor. Toplumsal olaylar, milli ve manevi değerler, milli egemenlik demokrasi gibi kavramları, bireysel hukuku savunan bir sendika. İlimizde memur sen ve alt sendikaların belediye olarak yanındayız” dedi. Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ise, “Yeni yer hayırlı olsun. Pazar günü yapılacak olan Büyük Kudüs mitingine herkesi davet ediyoruz” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı ise, “Bem Bir Sen herhangi bir STK değil.. Kocaeli şubenin örnek çalışması gözümüz önünde duruyor. Sosyal sorumluluk bilincindeyiz. Ülkemiz zorlu süreçten geçiyor.. Zor coğrafyada yaşıyoruz. Bedeller ödemeye devam ediyoruz. Mazluma uzanan eliz” dedi. Bem Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu ise, “Yeni bina teşkilata ivme kazandıracak. 1 Ağustos’ta toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Kocaeli de yasayanlar Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu nedeniyle çok şanslı memurlar” dedi.

Ayşegül Kalaycı