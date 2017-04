Ben kendimden sorumluyum; mesleğin namusunu koruyamam

Böyle değildi bizim mesleğimiz.. Cebimizdeki Sarı Basın Kartı’nın anlamı, değeri vardı. Herhangi bir yerde kendinizi “Gazeteci” olarak tanıttığınız zaman mesleğin itibarı, ağırlığı vardı.

Şimdi öyle değil.. Siyaset bozdu, sermaye bozdu bizim mesleği. Ama en çok biz gazeteciler bozduk. Dünyanın en itibarlı, en anlamlı, demokrasilerin bu en önemli mesleğinin değerini bilemedik.

Kimimiz şantajcı, saldırgan; kimimiz güç yanlısı, iktidar yalakası, bazımız sırf kolay kazanç için iktidarın en hızlı muhalifi kesildiler. Bizim mesleğin en tartışılmaz, vazgeçilmez kuralı olan “tarafsızlık ve objektiflik” kuralı ayaklar altında çiğnendi. Bu nedenle, toplum nezdinde zirvede olan “Gazetecilik” itibarı, artık ayaklar altında sürünür hale geldi.

………………

Evimde “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” diplomam var. Ama ben, hayatım boyunca, kendimi bildim bileli baba mesleğini, gazeteciliği yaptım. Ailemi bu işten geçindirdim. İki oğlumu büyüttüm, okuttum.

Gün geldi, cebimde bir paket sigara alacak param olmadı. Canım bol yağlı İskender kebap isterken, Yenicuma Parkı önündeki seyyardan bir simit alıp karnımı doyurduğum oldu. Çocuklarımı hiç özel okula göndermedim. Elimin çok bollaştığı, çok lüks yaşadığım günler de olmuştur. Ama cebimde hiç para olmadığı için eve para bırakamadan işe gittiğim, akşam eve dönünce eşimin gözünden yaşlar gelerek “Bugün ekmek alamadım. Para bırakmamışsın” diye beni karşıladığı günleri de hatırlarım. En büyük lüks hayalim, günün birinde Vegas’ı görmek olmuştur. Bunu da saklamadım. Ama gösterişli, lüks arabalarla dolaşıp, koluma üç tane pahalı Eskort takarak hava atmayı aklımdan bile geçirmedim.

Hiçbir koşulda kendimi bozmadım. Param olduğu zaman alemlere dalıp, kendimi dağıtmadım.

Parasız günlerimde, kimsenin yakasına, eteğine yapışmadım. Hep aynı çizgide kalmaya devam ettim. Yazdığım hiçbir yazımda, gazeteye koyduğum hiçbir haberde kişisel çıkar hesabı yapmadım. Kimi zaman çok yakın dostlarımı koruduğum, sakındığım veya reklamını yaptığım olmuştur. Ama hiç birinin zerre kadar maddi menfaat beklentisi olmamıştır.

……………

Bu uzun meslek yılları içinde birlikte çalıştığım arkadaşlarıma karşı hep şeffaf oldum. Bir gün bile, arkadaşları karşıma alıp, gazetecilik dersi vermeye kalkmadım. Ama gazeteyi her gün herkesin, bütün yazı işlerinin önünde hazırladım. Danıştım,. Başkalarının yazılarını yayınlanmadan önce okumadım ama, kendi yazılarımı, özellikle hassas bulduğum yazılarımı, güvendiğim arkadaşlara mutlaka önceden okutup, görüşlerini aldım.

Bazen kontrolümü kaybedip avaz avaz bağırdığım olmuştur. Hep haber içindir. Hep, okura daha iyi gazete sunma gayreti içindir. Zaten bağırıp çağırsam, küfürler savursam bile 5 dakika sonra yumuşar, gönül almaya çalışırım. Çoğunlukla gırgır şamata içinde gazetecilik tarzımı anlatmaya, neler istediğimi ve beklediğimi öğretmeye çalışırım. Birlikte çalıştığım arkadaşlar için hiçbir zaman ceza uygulamamışımdır. Tek istisna, yaptığı haber karşılığında kendisine kişisel çıkar sağlayanı yakalarsam affetmem.

Bugün bu nedenle olsa gerek, bu ülkenin ve bu kentin bu halleri içinde belki de en rahat, en özgür gazeteci benim. Siz sadece yazdığım yazılarla değerlendirmeyin. Misafirlerimle neler konuşuyorum, nasıl konuşuyorum, duysanız şaşarsınız.

İktidar partisinin yetkilileri geliyor. Sohbet ediyoruz. Gayet rahat, “Ben sizden değilim. Sizin gibi düşünmüyorum” diyebiliyorum. Muhalefet partilerinden ziyaretlere geliyorlar, yüzlerine karşı “Sizden cacık olmaz. Siz işe yaramaz adamlarsınız” diyebiliyorum.

Belki kızıyorlar. Ama bir şey diyemiyorlar. En azından kinlenemiyorlar. Çünkü bu mesleğin içinde geçen uzun yıllar içinde bu şehirde “Delidir, ne yapsa yeridir” konumuna gelmişim. Ama herkes, konuşurken de, yazarken de aklımın ucundan kenarından menfaat beklentisinin geçmediğini, övdüğüm insandan bir şey istemeyeceğimi, eleştirdiğim insana düşmanlık yapmayacağımı biliyor. Yazdıklarımı bu kentte her siyasi görüşten, her sosyal sınıftan insanlar okuyor. Elbette her yazımı herkes takdir edip, beğenmiyor. Ama herhangi bir konudaki yazımı beğenmeyen bile, “İsmet Çiğit bunları şu beklentiye yazmıştır” diye düşünmüyor, düşünemiyor.

…………..

Değerli okurlar, gerçekten yaşlandım, yıprandım ve yoruldum. Zaman zaman tedavi görmem, dinlenmem gerekiyor. Önceki hafta sonu da üç gün işe gelmedim. Bütün içtenliğimle bir kez daha belirtmek isterim. İnternetle hiç işim olmaz. İnternetten hiçbir yazıyı okumam. İnternet gazeteciliğini gazetecilik kabul etmem. Bu gazetenin internet sitesine bile hiç karışmıyorum. Hakkımda yazılar çıkarsa, ailem, arkadaşlarım uyarıyor.

Önceki hafta ben evde yatarken, bir eski meslektaşım, internet sitesinde benimle ilgili bir yazı yazmış. Mealen, “Ah İsmet Abi, bana çok haksızlıklar yapıldı. Bana yapılanlar sana yapılsa, ben dünyayı ayağa kaldırır, senin yanında yer alırdım. Sen benim için kılını kıpırdatmadın” demiş. Yerden göğe kadar haklıdır. 15 Temmuz sonrası elindeki her şeyi ve mesleği alınan bu eski meslektaşım için gerçekten üzüldüm. Hatta ilk günlerde içim yandı. Oysa o bana bile çok haksızlıklar yapmıştı. O kardeşimle 15 Temmuz öncesinde görüşüyorduk. “Bak kardeşim. Çok fazla azıttın. Herkese gider yapıyorsun. Bu iş böyle gitmez. Tamam, bazı kişileri düşman belleyip üzerine gitmek bizim işimizde bir tarz olabilir. Ama herkesi düşman olarak karşına almak, sıradan insanların huzurunu bozmak başına çorap örebilir” demiş, uyarmıştım.

Bazı meslektaşlarım var. Genç çocuklar. Bu dünya, bu düzen hep böyle gidecek sanıyorlar. Kendilerini iktidarın gücüne yaslamış, kendileri üzerinden iktidarın borazanın çalınmasına ses çıkartmıyor, alet oluyorlar. “Yapmayın arkadaşlar” diyorum. Bu meslekte geleceğiniz var. Aileniz, çoluk çocuğunuz var. Bakın ben bir tarafa yamanıyor muyum. Kendinizi koruyun. Kullandırmayın. Bu işi yaparken, birilerinden yana tarafmışsınız izlenimi vermeyin. Gelecekte bedelini ağır ödersiniz” diye anlatıyorum.

………..

Benim meslek ve meslektaşlarım adına yapabileceklerim bunlarla sınırlı. Bir somut örnek olarak karşılarında duruyorum. FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde bu kentteki en önemli yetkilileri önüme ne imkanlar sundular. İki tane yazıyla köşeyi dönebilirdim. Genel ve yerel seçimler öncesindeki adaylık yarışlarında önüme ne imkanlar çıktı. Bir-iki yazıyla, 3-5 yıllık kazancımın tamamını çanta içinde cebime indirebilirdim.

Yapmadım, tenezzül etmedim. Hep mesleğin ilkelerini, kendimin ve ailemin adını korumak adına temiz kalmaya özen gösterdim. Bu saatten sonra da bu meslekte kimseye verilecek dersim, öğüdüm

olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Yürekten inanırım ki, insanlara karşı yapılan haksızlığın, meslek ilkelerine yapılan ihanetin bedeli de bir gün gelir, bu dünyada ödenir.

Beni yazdığım her yazıdan, yöneticisi olduğum her haberden yargılayabilirsiniz. Ama çok rica ediyorum, bu kentteki medyanın halinden, bu kentte yerlerde sürünen gazetecilik ahlakından beni sorumlu tutmayın. Ben artık sadece kendimden sorumluyum. İyi haftalar, sağlık dilerim.