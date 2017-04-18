Görevim gereği Kocaelisporluların sosyal medyadaki buluşma adreslerini yakından takip ediyorum. Sıklıkla olmaza da güzel mesajlara rastlıyor, seviniyorum. En son geçen gün bir yoruma takıldım. Dikkatle okudum, çok beğendim ve altına çok güzel bir yazı olmuş, tebrikler notunu ekledim.

Yaptığı yorumdan aklı başında, çok iyi bir Kocaelispor taraftarı olduğu net anlaşılan Faik Öztürk, başarı başarı diye gözü kör olanlara çok güzel mesaj vermiş. Yazının finalinde her türlü olumsuzluğa rağmen ömrü oldukça Kocaelispor’u sevmeye ve desteklemeye devam edeceğinin altını çizerek, “Ben varım, ya siz ?” diye sormuş. Köşemin takipçileri de bu özel yazıyı görmeli, o soruya yanıt vermeli diye düşündüm. Camiada bu düşüncenin daha yangın olmasını diliyor, sosyal medyada bu tür yazıları daha sık görmeyi umut ediyorum. İşte o paylaşım:

“Allah aşkına ne oluyor herkese.

Kendinize gelin.

Şampiyonluk için mi sevdik?

Bahriler, Özgürler, Ümit Metinler, Hamzalar, Oğuzhanlar, Sinanlar geliiiirrr geceeeer.

Sefalar, amigo İbolar, Cemaller, Osieckler, Mustafa Denizliler, Baturmanlar, Moseler, Serdarlar, Tanerler, Dobrowski ler, gelip geçmedi mi? Her biri değerlidir emek vermişlerdir, vereceklerdir; yenileri de çıkacaktır. Ama hiç biri ve hiç kimse Kocaelispor’dan büyük değildir.

KOCAELİSPOR sadece futbol takımı değil spor kulübü değil. Anlayın artık.

YAŞA KOCAELİSPOR, sen çok yaşa.

Ama daima onurla ve şerefinle.

Kimse kirletemez şanını şerefini.

Şampiyon da olsa, 3 Lig’de de kalsa

hatta seneye bal ligine de düşse

kendi adıma ömrüm yettiğince

BEN VARIM, YA SİZ?”



Gösteri maçı

Geçen cuma akşamı Ferruh Duygu Tesisleri’ndeydik. Turkuaz Turnuvası’nın startı öncesinde gösteri maçı vardı. Sağ olsun Oktay Kocatekin kardeşim beni de davet etti. Aslında sol dizimde bir rahatsızlık var, öyle sahaya çıkıp oynayacak halde değildim ama Oktay’ı kırmak da istemiyordum. En azından formayı giyip sahaya çıkayım, orada olayım diye düşündüm. Oktay, bu yılki turnuvasın sponsoru olan Parsel Tarım ve İnşaat A.Ş’ye güzel forma yaptırmış. 120 kiloluk adamım; şort biraz dar geldi, tozlukları giyerken ve ayakkabının bağlarını bağlarken kan ter içinde kaldım ama başardım!

YILMAZ İLE SARIGÜL’E HAYRAN KALDIM

Birçok önemli spor adamı oradaydı. Basına pozları verdikten sonra yedek kulübesine geçtim. Necip Öztaş ve Can Vatansever ile bir yandan maçı izlerken, diğer yandan sohbete koyulduk. Dizimi zorlamak istemiyordum ama hastalık bu ya dayanamadım son dakikalarda oyuna girdim. Bir iki kere gidip geldim, yoruldum! Neyse ki maç bitti! Hiç pas hatası yapmadım, çünkü topu göremedim! 4-3 kazandık maçı. İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’ın yetişmesi gereken başka programı vardı, çok az oynadı. Mustafa Çulcu her zamanki gibi formdaydı. İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ün performanslarına hayran kaldım. Ulvi Yılmaz’ı Bağdatspor formasıyla gençlik yıllarında izlemiştim. Aradan onca yıl geçmiş, belli bir kiloya ulaşmış ama maşallahı vardı. Ziyaülhak kelimenin tam anlamıyla döktürdü. Murat Aydın’ın klas bir gol attığını da unutmayalım. Spor adamlarını bu vesileyle bir araya getiren sevgili Oktay kardeşime teşekkürlerimizi sunalım.

AYDIN PROJELERİ PATLATACAK

Kenarda beklerken bir ara ASKF Başkanı Murat Aydın yanıma geldi. Kısa süreli sohbetimizde iki önemli tesis projesinden söz etti, “Önce Büyükşehir ile paylaşacağız, sonrasında kısa süreçte inşallah basın toplantısıyla ilan edeceğiz” dedi. Projeleri bana söyledi ama burada yazmam doğru olmaz, kamuoyu Başkan Aydın’dan duymalı. Yakın zamanda Murat Aydın projeleri patlatacak.



Gogo Fahri’den arayıp soranlara teşekkür

Fahrettin Alkan. Spor camiası onu, “Gogo Fahri”olarak tanır. Yenidoğanspor’daki başarılı futbolculuk yıllarından sonra uzun süre Uğur Soykan’ın teknik ekibinde yer aldı. Suadiyespor ve Maşukiyespor’un en parlak dönemlerinde vardı. Son dönemde her hangi bir kulüpte görev yapmıyor ama sahalardan da geri kalmıyor. Tam bir amatör maç hastasıdır. Nerede güzel bir maç var, tribünlerde onu mutlaka görebilirsiniz. Geçen sezon amatörlerin kupa gecesinde kürsüye davet edildi, en çok amatör maç izleyen kişi olarak plaketle ödüllendirildi.





GEÇMİŞ OLSUN

Fahri Alkan geçen hafta kalbinden sıkıntı yaşadı. Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, iki gün yoğun bakımda kaldı. Sevenleri haklı olarak endişelendi. Çok şükür ki, korkulacak bir durumun olmadığı kısa süreçte anlaşıldı. Yapılan kontrolde kamp kasında küçük bir problem olduğu anlaşıldı ve ilaç tedavisi sonrasında 4.gün hastaneden taburcu edildi. Fahri Alkan şimdi evinde, istirahat ediyor. Birkaç gün sonra tedbir amaçlı olarak anjiyo yaptıracak, duruma göre hareket edilecek. Doktorlar kalp damarlarında bir sıkıntı olmasını beklemiyorlar.



DURUMU ÇOK İYİ

Fahri Alkan, amatör spor camiasında hem çok tanının, hem sevilen bir simadır. Uğur Soykan’ın hastaneye kaldığıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımından sonra doğal olarak dostları durumunu merak edip telefonlara sarıldılar, hastaneye koştular. Fahri Alkan rahatsızlığını duyup gerek telefonla arayan, gerekse bizzat hastaneye gelerek geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür ediyor, durumunun çok iyi olduğunu söylüyor. Gogo Fahri’yi en kısa süreçte amatör maçlarda görmeyi umut ediyor, geçmiş olsun diyoruz.

