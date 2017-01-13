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Benzin ve motorin alacaklar dikkat!

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Benzin ve motorin alacaklar dikkat!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 14 kuruş ve motorin fiyatlarında ise 12 kuruş zam bekleniyor. 

FUEL-OİL VE OTOGAZ DA ZAMLANMIŞTI

PÜİS bugün siyah ürünlerin (Kalyak, Hafif fuel-oil, ağır fuel-oil) fiyatlarında ortalama 3 kuruş ve otogazın fiyatlarında 4-5 kuruş zam geleceğini duyurmuştu.

Benzin fiyatlarına da iki gün önce 11 Ocak 2017 itibariyle 7 kuruş zam gelmişti. Yeni fiyatlarla birlikte Kocaeli'de benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa çıkması bekleniyor.

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