Benzin ve motorin alacaklar dikkat!

Benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış beklendiğini bildirdi.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış beklenmektedir" denildi.

Kocaeli’de ortalama 5.09 TL’den satılan benzinin litresinin 5.20 TL'ye, 4.46 TL'den satılan motorinin litresi 4.57 TL'ye çıkması bekleniyor.