Benzin ve motorinde zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından zam geleceği haberini açıkladı.
11 KURUŞ ZAM
PÜİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litresinde 11 kuruş zam yapılacağını açıkladı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından zam geleceği haberini açıkladı.
11 KURUŞ ZAM
PÜİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litresinde 11 kuruş zam yapılacağını açıkladı.
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