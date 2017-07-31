Benzin ve motorinde zam

Benzin ve motorinde bu geceden itibaren 11 kuruş zam uygulanacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından zam geleceği haberini açıkladı. 11 KURUŞ ZAM

PÜİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litresinde 11 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

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