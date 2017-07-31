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Benzin ve motorinde zam

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Benzin ve motorinde zam
Benzin ve motorinde bu geceden itibaren 11 kuruş zam uygulanacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından zam geleceği haberini açıkladı.

11 KURUŞ ZAM
PÜİS, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litresinde 11 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

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