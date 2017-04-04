Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzinin litre fiyatında 12 kuruş, motorin fiyatlarına da 8 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) açıklamasına göre benzinin litre fiyatına 12 kuruş motorin fiyatlarına da 8 kuruş zam bekleniyor. Yeni fiyatlar, bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde; benzinin litre fiyatı Kocaeli'de 5,13 liradan 5,25 liraya yükselecek.

Motorin litre fiyatları ise Kocaelide 4,43 liradan 4,51 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.