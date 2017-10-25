Benzinde 7-9 kuruş artış bekleniyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, 26 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklendiğini açıkladı.
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 26 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklenmektedir." denildi. 25-26 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
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Etiketler : Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, benzin, zam
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