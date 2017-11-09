Benzine yine zam!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.

5 LİRAYI AŞACAK

Motorin litre fiyatı bu yılın ocak ayında 4,56 TL seviyesindeydi. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı 5 liranın üstüne çıkmış olacak.

BENZİNE 13 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Ankara'da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı dün gece yapılan 13 kuruşluk zamla 5,66 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,63 liraya yükseldi.