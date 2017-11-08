Benzine zam! Bu gece yarısından itibaren...

Zam sonrasında benzinin litresi Kocaeli'de 5,48 liradan 5,61 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 31 Ekim'de 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam gelmişti.

BİR DEPODA NE KADAR FARK EDECEK?

Benzinin litre fiyatı 31 Ekim'de yapılan 12 kuruşluk zamla 5,36 liradan 5,48 liraya yükselmişti.

Şimdi ise 5,61 liraya yükselecek. Böylece son 10 günde benzinin litre fiyatına yapılan zam toplamda 25 kuruşa ulaştı.

31 Ekim öncesinde 268 liraya dolan 50 litrelik bir yakıt deposu bu son zamla birlikte 280 liraya dolabilecek.