Benzine zam geliyor! Kocaeli'de litresi...

Geçtiğimiz ay iki kere zamlanan benzinin litre fiyatına yeni yılın ilk zammı geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam gerçekleşeceğini duyurdu. Benzinin litre fiyatına 5 Aralık'ta günü 15; 22 Aralık'ta ise 10 kuruş zam yapılmıştı.

"8 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR"

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir" denildi.

KOCAELİ'DE LİTRESİ 5,26 LİRAYA ÇIKACAK

Fiyatlara bu gece yansıyacak zammın 8 kuruş olması durumunda, benzinin litresi Kocaeli'de 5,18 liradan 5,26 liraya, yükselecek.