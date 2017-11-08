Kocaeli5 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Benzine zam oranı belli oldu
Benzine zam oranı belli oldu

Benzine zam oranı belli oldu

Dün benzin fiyatlarında yapılacağı duyurulan zammın tutarı bugün belli oldu.

A+A-

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

Petrol ve dolarda yaşanan hareketlilik nedeniyle 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.

Bu haber toplam 854 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.