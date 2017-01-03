Beratiye Uğurlu vefat etti

İzmit Ömerağa Mahallesi İstikbal Sokak Kolay Apartmanı No:10 K:2’de oturan merhum İstanbul Devlet Demir Yolları’ndan emekli Alım Satım Komisyon Müdürü merhum Fehmi Uğurlu’nun eşi Beratiye Uğurlu(89) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. İzmit’in eski tüccarlarından Mustafa Gebeş’in de en büyük kızı olan 2 çocuk annesi Beratiye Uğurlu’nun cenazesi Fevziye Camiinden alınarak Durhasan Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Beratiye Uğurlu