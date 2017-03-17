Berber dükkanında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’de bir berber dükkanında elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre İzmit İnönü caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları dışarı çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, berber dükkanındaki yoğun dumanı tahliye etti. Tahliye işlemleri tamamlanan dükkanda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.