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Berberlerden kampanyaya tam destek

Berberlerden kampanyaya tam destek

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Berberler Odası ortaklığında başlatılan atık jilet toplama kampanyasına berberler büyük ilgi gösteriyor

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Kullanılmış jiletlerin çöpe atılmasını önlemek amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde bir haftada 10 kilogram jilet toplandı. İzmitli 4 berber biriktirdikleri 10 kilo kullanılmış jileti İzmit Belediyesi yetkililerine teslim ederek kampanyaya destek oldu. Belediye yetkilileri, kampanyaya desteklerinden dolayı berberlere teşekkür ederek, kullanılmış jiletlere karşılık 5 paket 100'lük jilet seti hediye etti. İzmit Belediyesi, kampanyada 2 kilo kullanılmış jilet getiren her berbere 100'lük jilet seti hediye ediyor.

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