Berberlerden kampanyaya tam destek

Kullanılmış jiletlerin çöpe atılmasını önlemek amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde bir haftada 10 kilogram jilet toplandı. İzmitli 4 berber biriktirdikleri 10 kilo kullanılmış jileti İzmit Belediyesi yetkililerine teslim ederek kampanyaya destek oldu. Belediye yetkilileri, kampanyaya desteklerinden dolayı berberlere teşekkür ederek, kullanılmış jiletlere karşılık 5 paket 100'lük jilet seti hediye etti. İzmit Belediyesi, kampanyada 2 kilo kullanılmış jilet getiren her berbere 100'lük jilet seti hediye ediyor.