İlköğretim hayatına Antalya'da başlayıp, sonrasında Gökçeada, Çanakkale ve İzmit'te tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi Mezunu. Uzmanlık branşı Artistik Buz Pateni ve Sokak Pateni. Uzun yıllar bu branşların yanı sıra jimnastik ve koreografi dans çalışmaları yaptı halen Lisanslı izcilik ve dağcılıkla uğraşıyor. İstanbul ve İzmit’ teki özel eğitim kurumlarına danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca hayvan terapistliği de yapıyor. Bekar. Berkan Aslan, “Kocaeli’nin doğasında ruhumu dinlendiriyorum” diyor

Çiğdem ARMAĞAN

Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli Büyükşehir olmasına rağmen çağın gerisinde ilerlemekte ve kabuğunun dışına çıkamamaktadır. Yeniliklere kapalı bir şehir olduğu için yaşayan insanların çoğu mutsuz ve agresif.



Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli'den uzak kaldığımda Doğasını ( Yuvacık / Kartepe / Maşukiye / Sapanca ) özlüyorum. Her hafta sonu bu bölgelere gidip ruhumu dinlendiriyorum.



‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

20 yıldır bu şehirde yaşadığım için geniş bir çevreye sahibim, bu nedenle de hemen hemen her semtte tanıdığım insanları görüp selamlaşmak, ayak üstü sohbet etmek paha biçilemez.



Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Genellikle Symbol AVM'de yer alan Kasabın Mutfağı’nı, Yahya Kaptan girişindeki Özgünhan Restaurant'ı ve Yuvam Akarca yolu üzerindeki Çeto Kebab'ı tercih ediyorum.



Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Saç ve sakallarımı kendim kesiyorum.



Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Spor giyimde kesinlikle NIKE. Klasik giyimde ise Hatem Sayki , Ds Damat, Tween Mağazalarından alışveriş yapıyorum.



Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Genellikle zamanla yarıştığım için alışverişlerimi o anda karşıma çıkan ilk mağazadan yapıyorum. Özellikle tercih ettiğim bir yer yok.



Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Genellikle Yarımca'da bulunan GO. İzmit E-5 üzerinde bulunan Shell İstasyonlarından yakıtımı alırım.



Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Ayda bir kez sinemaya giderim. Genellikle Arastapark’ı tercih ediyorum. Hem konforlu hem de hijyenik.



Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Kesinlikle Yuvacık tercihim. Hem şehrin gürültüsünden uzak, hem de doğa ile iç içe. Bol oksijen soluyabileceğiniz, huzur bulabileceğiniz ender yerlerden biri.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Köseoğlu Fırını. Safran Restaurant, Happy Moons.



Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Kesinlikle Köseoğlu Fırını.



Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tabi ki Erpetek Pastanelerinden alışveriş yapıyorum. Hem taze ürün kullanıyorlar, hem de güler yüzlü personel var. Kendimi evimdeymişim gibi hissettiriyorlar.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Kocaeli’de eğlence anlamında gidilebilecek güvenilir iki mekan var. Bunlardan biri Hayal Kahvesi, diğeri ise Club Bithinya ...



İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Çok ender de olsa arkadaşlarımla iş görüşmesi yapmak adına arada sırada Barista Plus veya Starbucks'a gidiyorum.



Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Özgünhan Restaurant ve Çeto Kebap. Servis anlamında gayet başarılı iki mekan.



Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Ailemle birlikte samimi, sıcak bir ortamda mesela Kasabın Mutfağı olabilir. Yabancı slow müzik eşliğinde İtalyan yemekleri, yanında kırmızı şarabımı yudumlamak. İşte bu paha biçilemez bir keyif.



Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Kocaeli'ye damgasını vuran üç isim geliyor aklıma. Birincisi Kocaeli’ye ilk yerleştiğim 1996 yılının başarılı ismi, İzmit Belediye Başkanı Sn. Sefa Sirmen , İkincisi AKP İl eski Başkanı Sn. Mahmut Civelek. Üçüncüsü ise İzmit Belediye Başkanımız Sn. Nevzat Doğan.



Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Özel hastanelerin acil servislerinde yetersiz doktor hemşire ve sağlık personelinden şikayetçiyim. Sanırım memnun kaldığım iki kurum var. Bunlardan biri Özel Cihan Hastanesi diğeri İse Kocaeli Devlet Hastanesi. Allah düşmanımı hastaneye düşürüp hastalıkla sınamasın.



Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Sınırsız bir sermayem olsa Maşukiye, Sapanca Kırkpınar taraflarında çocuklara özel dev bir doğal yaşam alanı inşaa ederdim. Outdoor ve indoor çalışmalarını bir arada sürdürebilecekleri, doğa ve hayvanlarla iç içe mükemmel ve kusursuz bir projeyi hayata geçirirdim.



Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Tabi ki Sapanca Kırkpınar bölgesinde dağın yamaçlarında orman içerisinde deniz manzaralı bir taş evde yaşamak isterdim. Yaz-kış havuzunun olduğu, şömineli, ailemle ve köpeklerimle yaşayabileceğim sıcak samimi bir ev.



Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Genellikle trekking yapıyorum. Bir de köpeklerimle yürüyüşe çıkıyorum. Çocuklara jimnastik dersleri veriyorum. Bu sayede onlarla oyunlar oynuyorum. Ayrıca en büyük hobim sokak pateni yapmak.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Maalesef yetersiz. Bu nedenle de hiç bir kültürel etkinliğe katılmıyorum.



Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Üzgünüm ama futboldan hiç haz almıyorum. Futbol dışındaki tüm spor branşları ile bir fiil ilgilenmişimdir. Futbolseverlere saygı duyarım fakat hiç bir şekilde ne maça giderim , ne de futbol oynarım .



Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Kocaeli’nin tüm yerel gazetelerini internet üzerinden her gün takip ediyorum. Daha çok tarafsız ve kaliteli haber niteliği taşıyan gazeteleri okuyorum.