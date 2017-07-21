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Berke Bıyık idmana çıktı

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Berke Bıyık idmana çıktı
Gölcükspor’un flaş transferi Berke Bıyık, takımla ilk idmana dün çıktı.

İhsaniye Stadı’nda yapılan çalışmaya katılan 23 yaşındaki futbolcu geç katıldığı için takımdan ayrı düz koşu yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışmada daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular el ele tutuşarak topu düşürmeme yarışı yaptılar. Kazanan Sedat’ın grubu oldu. Kaybeden takım, kazananı sırtına aldı.

İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı. Beyaz yedekli takım Bahattin’in golüyle 1-0 kazandı. Bir hayli yorgun düşen Kırmızı-Siyahlı futbolcular karpuz yiyerek serinlemeye çalıştılar. Kırmızı-Siyahlı dün akşam yaptığı idmanın ardından iki günlük izne çıktı. Hafta sonu tatil yapacak olan takım pazartesi günü öğlen saatlerinde The Ness Otel kampa girecek.

 Hulusi ÖZDİLEK

 

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