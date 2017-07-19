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Berke Bıyık ile 3 yıllık sözleşme

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Berke Bıyık ile 3 yıllık sözleşme
Gölcükspor, geçen yıl Karagümrük’ten kiraladığı ve oldukça verip aldığı Berke Bıyık’ı bonservisiyle birlikte aldı.

Bugün öğlen saatlerinde kulüp lokalinde yıldız futbolcu için bir imza töreni düzenlendi. Başkan Ahmet Şahin ile bazı yöneticilerin hazır bulunduğu törende 23 yaşındaki futbolcu kendisini 3 yıllığına Kırmızı-Siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

CENK İLE SEDAT DA RESMİ İMZAYI ATTI

Başkan Ahmet Şahin, çok önemli bir transfere imza attıklarını, yakın gelecekte herkesin konuşacağı bir yeteneği Gölcükspor’a kazandırdıklarını söyledi. Geçen sezonu 13 golle geçiren Berke Bıyık da Gölcükspor’a döndüğü için mutlu olduğunu söyledi, “İnşallah bu sezon çok daha iyi işler çıkartıp takımımızı 2.Lig’e taşıyacağız” dedi. Berke Bıyık dışında dün ayrıca iç transferde anlaşmaya varılan iki isme resmi imza attırıldı. Cenk Cengiz ve Sedat Cengiz ile birer yıllık yeni sözleşme yapıldı. Her iki futbolcuda Gölcükspor’da kaldıkları için mutlu olduklarını söylediler.  

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