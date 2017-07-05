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Bermuda Şeytan Üçgeni'yle alakalı yeni bir "sır" ortaya çıktı

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Bermuda Şeytan Üçgeni'yle alakalı yeni bir "sır" ortaya çıktı
ABD'nin Miami eyaletinin güneyinde bulunan, gemi ya da uçak kazalarına basında yer bulan Bermuda Şeytan Üçgeni'yle alakalı yeni bir "sır" ortaya çıktı.

Hakkında onlarca film yapılan, sürekli gemi ya da uçak kazalarına basında yer bulan Bermuda Şeytan Üçgeni bir kez daha gündemde. Zira Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgede daha önce orada olmayan bir ada ortaya çıktı.Yaklaşık 1600 km uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde olan adanın bir anda yükselmesiyle alakalı kesin ve net bir bilgi henüz yok. 

Bugüne kadar onlarca filme konu olan 'Bermuda Şeytan Üçgeni'ni mercek altına alan ABD'li bilim insanları ülkenin Miami eyaletinin güneyinde bulunan anormal bölgenin varlığına geçtiğimiz aylarda olası bir açıklama getirmişti. 

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, bu bölgedeki anormalliğin nedeni bölgenin üzerinde 'uçak bombası' etkisi yapan altıgen bulutlar. 'Uçak bombası' etkisi yapan bu bulutlar okyanusa doğru düşen güçlü hava akışlarına sebep oluyor. Başka bir deyişle bugüne kadar yaşanan onca kaza ve kayıp haberinin nedeni bu ani hava değişimleri olabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde iz bırakmadan kaybolan araçların sayısı 200’ün üzerinde. Bu güne kadar kayda giren tüm vakalar göz önüne alındığında toplam 8127 kişi kayboldu.

 

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