BES: “Maaşlarımız 2017 başına gerilemiştir”

Büro Emekçileri Sendikası(BES) Şube Başkanı Gülüzar Ateş, şube binasında basın açıklaması yaparak 2018 takvim yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne(TBMM) sevk edilmesinin ardından sendika olarak bütçe ile ilgili taleplerini dile getirdi.

BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş öncelikli taleplerini sıralayarak, “Gelir dağılımında adaletin sağlanması, emekçilerin insanca bir yaşam sürdürebilmelerine yetecek ücret verilmesi, vergide adalet sağlanması, temel kamu hizmetlerinin ücretsiz olması, ek ödemelerin emekli aylığına esas kazanca dahil edilmesi, kamusal emeklilikte tasfiyenin durdurulması gibi talepler emekçilerin öncelikli talepleridir. Türk-İş Konfederasyonunun Ekim 2017 dönemine ait açıkladığı; açlık sınırı (dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı) bin 544 TL, yoksulluk sınırı (gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb. İhtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı) 5 bin 30 TL’dir. Hükümetle Memur-Sen arasında imzalanan 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecinde mutabakata varılan yüzdelik zamlar gerçeklikten uzaktır. Ocak ayında verilecek yüzde 4’lük zam, daha ele geçmeden erimiş, Temmuz ayında yapılacak yüzde 3 buçukluk zam ise vergi dilimi vasıtası ile geri alınmaktadır ve kamu emekçilerinin maaşları reel olarak gerilemeye devam etmektedir. İmzalanan toplu sözleşme, zammı bir tarafa bırakın, 2017 yılı kayıplarımızın dahi karşılaması için yeterli değildir.

VERGİ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ

Açıklanan enflasyon rakamları, hükümetin koyduğu vergi artışları, akaryakıt ve temel tüketim mallarına gelen zamlar dikkate alındığında, maaşlarımız 2017 başına gerilemiştir. Bütçe kanununa eklenecek bir madde ile ek zam talep ediyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Vergisini düzenli ödeyene indirim bizden” sloganıyla uygulamaya başladığı yüzde 5 vergi indiriminin trajikomiktir. Bir takvim yılı içerisinde elde ettiği geliri bir yıl sonra iki taksit halinde ödeyenlere yüzde 5 vergi indirimi yapılırken, her ay eline bile geçmeden kaynaktan kesilerek vergisini peşin ödeyen emekçiler yine adaletsiz bir uygulamayla karşı karşıya kalmaktadır. Vergi dilimi ucubesine takılarak gelir kaybı yaşamak istemiyoruz, biz de vergi indiriminden yararlanmak istiyoruz. Emekçinin vergileri peşinen kesilirken, sermayenin vergi ödememek için; Alınan vergiler halka yol, su, elektrik olarak dönüyor” söyleminin geçerliliği kalmamıştır. Geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz hastanenin parasını ödemek istemiyoruz. Maliye Bakanı, Orta Vadeli Program ve Bütçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken, vergi artışlarını ve zamları, jeopolitik nedenlerle ve savunma giderlerinin arttırılma ihtiyacıyla açıklamış, dışarıdan borçlanma yerine vergi ve zamlarla Bütçe Açığını kapatma yoluna gideceklerini belirtmişti.

HALKI VE EMEKÇİYİ DAHA ÇOK EZME YASASI

Mecliste görüşülmekte olan Torba tasarıya eklenen bir madde ile GSM şirketlerinin cezaları silinmektedir, devlet alacaklarından vazgeçilmektedir. Sendika olarak soruyoruz: Madem vergilerle bütçe açığını kapatacaksınız; neden GSM Şirketlerinden 5 milyarı bulan ceza ve devlet alacaklarına torba tasarıda af getiriyorsunuz? 2018 bütçe yasa tasarısında da kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal hizmetlere, istihdama, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına eşit erişimi göz ardı edilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren değil, dikkate alan ve bu eşitsizliği giderecek bir bütçe istiyoruz. Kamuda 49 bin 873 engelli kamu çalışanı bulunmakla birlikte, halen 13 bin 441 de engelli kontenjan açığı bulunmaktadır. Hem çalışma yaşamında hem de toplumsal yaşamda 9 milyondan fazla engelliyi gören bir bütçe istiyoruz. Daha önce gündeme gelen ve tepkiler üzerine, zeytinlik ve meraları imara açan yasa tasarısını geri çeken hükümet, meclise sunduğu torba yasada meraları riske atan maddeyi değiştirmeden tekrar koydu. Torba tasarı, bütçe açığını, betonlaşmayı ve silahlanmayı finanse etme adına, doğayı daha çok talan etme, halkı emekçiyi daha çok ezme tasarısıdır. Bu torba tasarı emekçiyi değil rantçıyı, doğayı değil betonu savunan tasarıdır” dedi.

Ayşegül KALAYCI