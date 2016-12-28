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BES Şube Başkanı Ateş görevden uzaklaştırıldı

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BES Şube Başkanı Ateş görevden uzaklaştırıldı
BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş 657 sayılı yasanın 137 ve 138’inci maddeleri gerekçe gösterilerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden uzaklaştırıldı

Konuyla ilgili KESK Şubeler Platformu tarafından BES Şube binasında basın açıklaması yapıldı. Görevden alınan BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, “Yasalar yok sayılarak hukuksuz bir şekilde uygulamaya konulan KHK’lerle keyfi bir şekilde ülkeyi yöneten anlayışın karanlığı her geçen gün daha fazla üzerimize çökmektedir. 15 Temmuz Darbe girişimine yönelik ilan edilen OHAL ile ömrü darbelerle mücadele ile geçmiş bir anlayıştan gelen sendikamıza, darbe dönemlerini mumla aratacak bir saldırı furyası başlatılmıştır. Sendikamızda görevine son verilen ve açığa alınan yönetici ve üyelerimizin sayısı 148’e ulaşmıştır” dedi.

YAZIYI YAZAN GÖREVDEN ALINMALI

KESK Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan, “Arkadaşımız 657'nin 137 ve 138'inci maddesine göre açığa alınıyor. Yazıda "Görevden ayrılmanızı" ifadesi yer alıyor. Valiye açık çağrıda bulunuyoruz, bu yazıyı yazan görevden alınmalıdır. Devlette böyle bir dil olabilir mi? Arkadaşımız yalnız değil, bu saldırılar artarak sürecek ama biz 1 kişi dahi kalsak mücadelemize devam edeceğiz. Cuma günü İl SGK müdüründen randevu talep ettik, yetkililer ile görüşeceğiz, genel merkezimizden arkadaşlarımız da gelecek, yanımızda olacaklar. Faşizme giden yolda mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

 

 

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