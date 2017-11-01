Beş yıldızlı otel konforunda öğrenci yurdu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, aile sıcaklığında, güler yüzlü, güvenli bir eğitim yaşamının sözünü veren Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Kocaeli Yurdu’nu ziyaret etti. Yurt Müdürü Ayşe Nur Kansuk’un mevcut durumu hakkında bilgi vermesiyle başlayan ziyarette bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesine beş dakika mesafede olan ve özenle yaptığımız beş yıldızlı otel konforunda olan kız öğrenci yurdumuz, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İYİ YETİŞMİŞ BİR NESİL O ÜLKENİN EN BÜYÜK HAZİNESİDİR”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemede kız öğrencilerle bir araya gelen ve onlarla samimi bir şekilde sohbet Karaosmanoğlu, “İyi yetişmiş, çağdaş, bilgiyle donanmış, teknolojiye hâkim, tarih bilincine sahip, geleceğe olan inancı sağlam bir nesil, o ülkenin en büyük hazinesidir. Biz bu hazinenin en büyüğüne ve en kıymetlisine sahibiz. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten bir toplum hepimizin ortak arzusudur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çok hızlı adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz” açıklamasını yaptı.

YEDİ KATLI, TOPLAM 430 KİŞİ KAPASİTELİ

Üçtepeler bölgesinde 7 bin 334 metrekare arsa üzerine kurulan yurt binası, 3 bin 391 metrekare oturum alanına sahip olmasının yanı sıra yedi kat şeklinde hizmet veriyor. Yapılan yurt binasında, 138 adet 3 kişilik, 4 adet 2 kişilik, 8 adet de tek kişilik odalar olmak üzere toplam 430 kişi kapasiteli olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Bizim gençlerimize büyük düşünmek yakışır. Gençliğin ilim, irfan, hikmet, ahlâk, erdem ve adalet gibi büyük kıymetlerle yoğrulması en büyük temennimizdir. Bütün bu halis duygularla gençlerimizi ilkokuldan üniversite çağına, hatta doktora dönemine kadar destekleyici program ve projeler üretmeye gayret ettik, ediyoruz. İnsanı, zamanı ve mekânı yakalayan, geleceğin sahibi ve çağını kuran bir gençlik hedefliyoruz. Sağlıklı, çevik, kuvvetli ve doğru düşünebilen bir gençlik arzuluyoruz” ifadelerini sarf etti.

“HER ALANDA GELİŞTİRMELERİ İÇİN İMKÂNLAR SUNUYORUZ”

TÜRGEV Vakfı’nın tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci gençler yetiştirmeyi kendine düstur edinmiştir diyerek büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Yurt Müdürü Ayşe Nur Kansuk, “İşaret dili, Diksiyon, İngilizce, Resim, El Sanatları, Fotoğrafçılık ve Keman kursları veriyoruz. Bunun yanı sıra da spor atölyelerinde Okçuluk, Voleybol, Zumba, Fitness, Pilates, Step-Aerobik gibi çeşitli faaliyetlerle de çok kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz. Ayrıca verdiğimiz seminerlerle öğrencilerin manevi dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi ve ahlaki yönden gelişmelerine katkıda bulunma ve kendilerini her alanda geliştirmeleri için imkânlar sunuyoruz” diyerek Başkan Karaosmanoğlu’na bilgi verdi.

ÖĞRENCİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Kız öğrenci yurdunun tüm katlarını gezen ve detaylı bir şekilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da son olarak, “Gençlerimizin öğrenmeye açık, disiplinli, çalışkan ve üretken bireyler olmalarının önünü açıyoruz. Gayretimiz ve çabamızda bu yöndedir” şeklinde konuştu. Yurt Müdürü Ayşe Nur Kansuk, “Öğrenci kayıtlarımız sürmektedir. Kız öğrencilerimizi konuk etmenin gururunu yaşıyoruz” açıklamasını yaptı. Karaosmanoğlu ayrıca, çevre düzenlemesinin de en kısa zamanda biteceğinin de altını çizdi.