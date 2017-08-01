  • BIST 107.775
  • Altın 143,623
  • Dolar 3,5169
  • Euro 4,1577
  • Kocaeli 25 °C

Besicilere ön kayıt uyarısı

»
Besicilere ön kayıt uyarısı
Kurban Bayramı öncesi İzmit'te kurban satışı yapmak isteyen besicilere, ön kayıt yaptırmaları konusunda uyarı yapıldı. 

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı için satıcıların ön kayıtları alınmaya başlıyor. Yetkililer, ön kayıt sonrası, kayıt yaptıranlara modern hayvan pazarının kapasitesi doğrultusunda sınırlı sayıda yer dağıtımı yapılacağını söylediler. Ön kayıt yaptırmayan satıcılara ise yer tahsisinde bulunulmayacağı kaydedildi. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Büyükşehir Belediyesi Mezbahası yanında 20 bin 155 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. Yılın 12 ayı boyunca faaliyette olan pazarda Kurban bayramlarında kapasite iki katına çıkartılarak 2 bin büyükbaş, 2 bin 500 de küçükbaş hayvana barındırılabiliyor. 

İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının en iyi koşullarda kurban alışverişini yapması için inşa edilen pazar içerisinde hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, giriş ve çıkışta araçları tamamen dezenfekte eden dezenfekte tünelleri, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanallar yer alıyor.

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizbank’tan emeklilere çağrı01 Ağustos 2017 Salı 09:25
  • TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek01 Ağustos 2017 Salı 09:22
  • Baç Camii’nde eski usul yıkım01 Ağustos 2017 Salı 09:12
  • Laz Festivali için hazırlık01 Ağustos 2017 Salı 08:58
  • Yazın vazgeçilmeziniz olacak tat!31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:39
  • Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
  • Bir haftada 645 hektar ormanlık alan...31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:29
  • TOMİS, Ford Otosan eylemlerini sürdürüyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:45
  • Yerel Sen kongresi 15 Ağustos’ta31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:27
  • Şirintepe’yi dolaştılar31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti