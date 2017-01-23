Besiciliğe hayat veren proje

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları programı dahilinde geliştirilen “Büyükbaş Besi Sığırcılığı” projesi ilimizde 8 işletmeye hayat verdi.

Şennur YILDIZ- Özel Haber

3 MİLYON DESTEK

Ülkemizin ve ilimizin et ihtiyacı açığının kapatılmasını, hayvancılığın geliştirilmesini hedefleyen bu proje kapsamında İzmit, Kandıra, Derinde, Kartepe, Dilovası, Gölcük, Karamürsel ilçelerindeki yatırımcılara 3 milyon 163 bin 928 TL hibe desteği ödemesi gerçekleştirildi. Bu arada, 2017 yılı kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde müracaatlar da alındı. Bunlardan 7 besi, 1 adet süt ve 1 adet manda yetiştiriciliği projesi bulunuyor.

DERİNCE TOYLAR’DA

Derince’nin Toylar Köyü’nde Ahmet ve Muammer Cece kardeşler de devletten 673 bin 282 TL. hibe kullanarak toplam 1 milyon 346 bin 565 TL’ye kurduğu çiftlikte 400 büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz da, yeni görevindeki ilk geziyi Toylar’a yaptı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte bölgede uygulanan bu projeyi tanıttı. Kaymakam Yılmaz, “İlçemizde hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili projeleri geliştireceğiz.” dedi.

AYAĞINI TOZUYLA İNCELEDİ

Derince’ye bağlı Toylar Köyü’nde Cece Ailesi de devletten 673 bin 282 TL hibe kullanarak toplam 1 milyon 346 bin 565 TL’ye mal ettiği “ Büyükbaş Besi Sığırcılığı” projesi ile bu alanda önemli bir çalışma yaptı. Sakarya Vali Yardımcısı iken Derince Kaymakamlığı’na atanan Akın Yılmaz da, bu köyü ziyaret etti, bu projeyi yerinde incelerken, çalışmanın önemini vurguladı.

200 ADET KURBANLIK, 200 ADET BESİ BÜYÜKBAŞ VAR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nce 2016 yılı Bakanlık bütçesinden alınan hibe ile hayata geçirilen bu proje, ilimizdeki büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de önünü açarak öncülük edecek. Ahmet Cece ve Muammer Cece kardeşlerin uygulamaya aldığı projede besi çiftliğinde Kars, Ardahan, Iğdır’dan getirilen 200 adet 20 aylık kurbanlık büyükbaş, Amerika’dan getirilen Uruguay menşeli 200 tane 14 aylık besi büyükbaş bulunuyor.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJEYE YERİNDE TANITIM

2016 yılında Derince Toylar Köyü Cece Çiftliği’nde hayata geçirilen, “Büyükbaş Besi Yetiştiriciliği ” projesinin tanıtımına Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel, Derince Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Eyce, İlçe Kırsal Kalkınma Örgütlenme Şube Müdürü Fatma Karayel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Teoman Bozoğlu, Damızlık Birliği Başkanı Cemil Gülfem ve ilgili şube müdürleri katıldı.

100 BÜYÜKBAŞ KESİMHANESİ VAR

Proje kapsamında Cece Çiftliği’nde 220 başlık yarı açık ahır yapımı, yem karma makinesi, Gübre sıyırıcı, gübre pompası, yemlik ve suluk, kaba yem deposu, idari binanın yapım ve alım işleri hibe kapsamında değerlendirildi. Cece Çiftliği’nde ayrıca kurbana yönelik 100 büyükbaş kesim kapasiteli kesimhane de yatırımcının kendi öz kaynaklarınca inşa edildi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, “İlçemizde hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili projeleri geliştireceğiz. Kaymakamlık olarak bu tür projelerin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Çiftçilerimizin refahı gelir düzeyinin yükseltilmesi önceliklerimizden olacaktır.” dedi.

