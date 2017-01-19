Beşiktaş 3-0 Darıca Gençlerbirliği 

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş bu sonucun ardından grup liderliğini garantilerken bir üst turda Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe ile eşleşecek. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Beck, 33. dakikada Quaresma ve 70. dakikada Aras Özbiliz kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 13 yaprak grubu lider bitirmeyi garantilerken, Darıca Gençlerbirliği 3 puanda grubun son sırasında kaldı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Soner Maraş

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç Nukan, Veli Kavlak (Dk. 46 Necip Uysal), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 66 Fatih Aksoy), Aras Özbiliz, Quaresma (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş), Ömer Şişmanoğlu

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli (Dk. 29 Deniz Çınar), Hayrullah Bilazer, Yusuf Orhan, Metehan Yatkın (Dk. 58 Doğancan Aynacı), Kerem Kaya, Murat Can Bölükbaşı, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Cem Tosun, Alperen Doğan (Dk. 46 Aziz Kızılgün), Özer Kutlu

Goller: Dk. 19 Beck, Dk. 33 Quaresma, Dk. 70 Aras Özbiliz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 72 Doğancan Aynacı (Darıca Gençlerbirliği)

MAÇIN GOL DAKİKALARI

19. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Beck, ceza alanına girdiği anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Beşiktaş, bu sefer sol çaprazdan gelişen atakta golü buldu. Topla buluşan Quaresma'nın ceza alanı içinde vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti ve siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

70. dakikada siyah-beyazlı takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Aras Özbiliz, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

UTKU YUVAKURAN DA BİR İLKİ YAŞADI

Maçın ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi. Siyah-beyazlı takımda Darıca Gençlerbirliği karşısında Ömer Şişmanoğlu, forvette oynadı. Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Andreas Beck, Atınç Nukan, Luis Rhodolfo ve Gökhan İnler, Beşiktaş'ta şans bulan diğer oyuncular oldu.

Sol bekte Beck oynarken, Atınç Nukan ise savunmanın solunda forma giydi. Quaresma dışında ligde ilk 11'de oynattığı oyuncuları dinlendiren Güneş, yedeklerde ise genç isimlere yer verdi. 5 yedek oyuncuyla maça çıkan Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında Hüseyin Yılmaz, Fatih Aksoy, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalar için kenarda bekledi.

STAT BOŞ KALDI

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kupa maçına fazla ilgi göstermedi. Vodafone Arena boş kalırken, mücadeleyi 2 bine yakın siyah-beyazlı izledi. Darıca Gençlerbirliği taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.