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Beşiktaş Futbol Okulu ile Yenişehirli minikler kapıştı

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Beşiktaş Futbol Okulu ile Yenişehirli minikler kapıştı
Yaz döneminde futbol okulu çalışmalarına çok yoğun ilgi var. İlimizde üç büyük kulübün de futbol okulları faaliyetlerini sürdürüyor.

Doğu Kışlada çalışan Beşiktaş Futbol Okulu, geçtiğimiz günlerde Yenişehirsporlu minikler hazırlık maçında karşılaştı.

DOĞU KIŞLADAKİ TESİSLERDE OYNANDI

Beşiktaş Futbol Okulu ile Yenişehirspor Futbol Okullarında eğitim gören minik futbolcuların tecrübe kazanmaları için yapılan hazırlık maçı, Doğu kışlada bulunan tesislerde oynandı. Daha önce hiç müsabaka oynamayan, ilk kez hazırlık maçına çıkan miniklerin mücadeleleri keyifli geçti.

TEKNİK ADAMLAR MEMNUN

 Yenişehirspor Altyapı Sorumlusu Utku Gürses ile Beşiktaş Futbol Okulu teknik sorumlusu Fatih Alakın, miniklerin mücadelelerinden memnun kaldılar. Minik futbolcuların hazırlık maçını sporcu yakınları da takip etti. İki teknik adam, yaz döneminde hazırlık maçları serisine devam edecekleri belirttiler.

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