Beşiktaş Futbol Okulu ile Yenişehirli minikler kapıştı

Doğu Kışlada çalışan Beşiktaş Futbol Okulu, geçtiğimiz günlerde Yenişehirsporlu minikler hazırlık maçında karşılaştı.
DOĞU KIŞLADAKİ TESİSLERDE OYNANDI
Beşiktaş Futbol Okulu ile Yenişehirspor Futbol Okullarında eğitim gören minik futbolcuların tecrübe kazanmaları için yapılan hazırlık maçı, Doğu kışlada bulunan tesislerde oynandı. Daha önce hiç müsabaka oynamayan, ilk kez hazırlık maçına çıkan miniklerin mücadeleleri keyifli geçti.
TEKNİK ADAMLAR MEMNUN
Yenişehirspor Altyapı Sorumlusu Utku Gürses ile Beşiktaş Futbol Okulu teknik sorumlusu Fatih Alakın, miniklerin mücadelelerinden memnun kaldılar. Minik futbolcuların hazırlık maçını sporcu yakınları da takip etti. İki teknik adam, yaz döneminde hazırlık maçları serisine devam edecekleri belirttiler.
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