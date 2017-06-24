Beşiktaş ile Gölcükspor dostluğu

Liglerin bitmesinden sonra yaz döneminde kulüplerimiz daha çok futbol okullarına ağırlık veriyor.

Gölcük’te faaliyetleri sürdüren Beşiktaş Futbol Okulu da yaz döneminde ilçede bulunan kulüplerin altyapıları ile hazırlık maçları yapıyor. Önceki günde Gölcükspor ile Beşiktaş Futbol Okulları arasında dostluk maçı vardı.

MİNİKLERİN FUTBOL COŞKUSU

Gölcükspor ile Beşiktaş Futbol Okulu minik sporcuları arasındaki hazırlık maçları çok büyük heyecana sahne oldu. Futbol okullarında eğitim gören minik sporcular ilk kez bir müsabakaya çıkmanın heyecanını yaşadılar. İki takımın teknik adamları da dostluk maçında tüm oyunculara şans vermeye çalıştılar. Skorun çok fazla önemli olmadığı maçta minik futbolcuların coşkusu görülmeye değerdi.