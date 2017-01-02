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Beşiktaşlı Eslem, yetiştiği kulübü ziyaret etti

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Beşiktaşlı Eslem, yetiştiği kulübü ziyaret etti
Gölcükspor altyapısından yetişip, üç yıl önce Beşiktaş’a transfer olan Eslem Öztürk, performansı ile kendisini kanıtladı, A Takım kadrosuna yükseldi.

Siyah-Beyazlı ekipte, özellikte Türkiye Kupası maçlarında oynama şansı bulan 18 yaşındaki genç oyuncu, dün Gölcükspor altyapı antrenörlerini ziyaret etti.

ANTRENÖRLERİ İLE HASRET GİDERDİ

Gölcükspor futbol okulundan yetişip, Beşiktaş altyapısına transfer olan Eslem Öztürk, yetiştiği takımı unutmadı. Yılbaşı tatili nedeni ile Gölcük’e gelen genç yetenek, Kırmızı-Siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret etti, kendisini yetiştiren antrenörlerden Mustafa Çelik ve Orkun Koç ile bir süre sohbet etti, hasret giderdi. Eslem Öztürk, “Beni yetiştiren Gölcükspor’daki antrenörlerime teşekkür ediyorum, bugünlere gelmemde çok emekleri oldu. Her fırsatta Gölcük’e gediğimde kendilerini ziyaret etmeye çalışıyorum” dedi.

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