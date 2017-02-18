BES’te Gülüzar Ateş tekrar başkan

KESK’ e bağlı Büro Emekçileri Sendikası(BES)’in 8’inci Olağan Genel Kurulu bugün Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşti.

Kongrede mevcut Başkan meslekten ihraç edilen Gülüzar Ateş tekrar aday oldu. Kongrenin divan başkanlığını Petrol İş Sendikası Kocaeli Şubesi eski başkanlarından Ali Buğdacı, yardımcılığını ise BES Eski Başkanlarından Mustafa Toptaş ve Hasan Turanlı üstlendi. Gülüzar Ateş kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alarak 2’inci Dönem için tekrar başkan seçildi. Kongreye katılan 111 üyenin oyunu alan Gülüzar Ateş tekrar başkan seçildi.

Yönetim Kurulu: Gülüzar Ateş (başkan), Songül Akagündüz, Merve Kanbur, Feyaz Akın, Yeliz Karstarlı, Sedat Altun, Kamil Yüce

Denetleme Kurulu: Necmettin Araz, Fesih Gönül, Emile Çelik,

Disiplin Kurulu: Hasan Kaya, Derya Selçuk, Rahime Ataç, Orhan Tekbay

Üst Kurul Delegeleri: Gülüzar Ateş, Songül Akagündüz, Merve Kanbur, Feyaz Yakın, Sedat Altun, Şahakka Yurtsever, Kamil Yüce, Evren Evrim Özdemir, Yeliz Yılmaz Karstarlı.

Ayşegül Kalaycı

