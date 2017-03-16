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Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

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Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, beton yüklü mikserin çarptığı bisiklet sürücüsü 17 yaşındaki İzmitli Utku Ergün hayatını kaybetti.

İzmit Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden kaynakçı Mükremin Ergün ile ev hanımı Türkan Ergün’ün çocukları Utku Ergün (17) beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDA

Edinilen bilgiye göre; Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan yatılı bir Kur'an Kursu’nda 2 yıldır okuyan Utku Ergün, bisikleti ile dolaşmaya çıktığı esnada N.Y. idaresindeki 34 ET 4750 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ergün’ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Mikserin sürücüsü N.Y. gözaltına alındı.

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KANDIRA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ergün'ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Utku Ergün’ün cenazesi öğle namazında Çalyer Köy Camii'nden alınarak, Kandıra Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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