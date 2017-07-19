Betül Töz’lü Mililer Avrupa üçüncüsü oldu

Portekiz´in Guimaraes şehrinde düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Betül Töz’ün de aralarında yer aldığı Yıldız Kız Milli takımımız Avrupa üçüncülüğü kazandı.

Grubunda Fransa´ya yenilmesine rağmen Polonya´yı 3-0, Belarus´u 3-1 mağlup eden Yıldız Kız Milli takımımız, grup ikincisi olarak tur atladı. 1.turda Slovakya´yı 3-1, çeyrek finalde ise Romanya´yı 3-0 mağlup eden Millilerimiz, yarı finalde geçen yılın Avrupa Şampiyonu Rusya´ya 3-0 yenilerek Avrupa 3.lüğünü elde etti. Özge Yılmaz, Ece Haraç, Şükran Cangir ve Betül Töz´den oluşan Türkiye Yıldız Kız Milli takımı, tarihinde ilk kez Yıldız Kızlar kategorisinde madalya kazandı.