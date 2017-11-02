‘Beyaz Bayrak’ töreni bugün

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle yürütülen, eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılmasının amaçlandığı ‘Beyaz Bayrak Projesi’ kapsamında, Başiskele’de bu ödülü almaya hak kazanan 8 okula belgeleri bugün törenle verilecek.

BAHÇECİK MTAL’DE

Beyaz Bayrak teslim töreni, bugün saat 09.30’da Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Bu ödülü hak eden Başiskele Kullar Kartonsan İlk/Ortaokulu, Başiskele Sevgi Anaokulu, Özel TED Kocaeli İlkokulu, Başiskele Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi, Başiskele Özel Çocuk Kasabası, Özel Başiskele Doğa Bilim İlkokulu ile Özel TED Kocaeli Ortaokulu’na ‘Beyaz Bayrak’ları teslim edilecek.



