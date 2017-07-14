Beyaz Kalpler'de 17 kursiyere sertifika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde açılan Aşçılık ve Servis Elamanı Yardımcılığı kurslarını tamamlayan 17 kursiyere sertifikaları verildi.

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde açılan Aşçılık ve Servis Elemanı Yardımcılığı kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal kursiyerlere sertifikalarını verdi. 4. dönem Aşçı ve Servis Elemanı Yardımcılığı Kursu'nun tamamlanmasının ardından 17 kursiyer sertifikalarını alarak meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi mesleki atölyelerinde garsonluk, elektrik, aşçılık ve sıhhi tesisat alanında kurslar veriliyor. Kursları başarı ile tamamlayanlar merkez tarafından işe yerleştiriliyor. Yetkililer, örgün eğitime çeşitli sebeplerle ara vermiş 16-18 yaş arası çocukların merkeze başvurmaları halinde gerekli incelemeler yapılarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtti.