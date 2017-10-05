Beyaz Kalpler’de oyun ile terapi yapılıyor

Çocuk ve aileyi doğal ortamlarında gözlemleme ve kendiliğinden iyileştirme fırsatı sağlayan dışa vurumcu terapi yöntemi olan Kum Tepsisi, Sanat ve Kukla Terapisi Beyaz Kalpler'deki eğitimlere katkı sağlıyor. Aile içi dinamikleri gözlemleyebilmek ve aile içi iletişimi daha etkin hale getirebilmek için sanat, kukla ve kum tepsisi terapileri yöntemleri aynı anda tüm aile fertlerine uygulanıyor. Daha sonra aileye, belirlenen problemler çerçevesinde piko-eğitim imkanı sunuluyor. Psiko-eğitim ile ailelerin karşılaştıkları ergenlik dönemi problemlerine çözüm yolları bulma, aile tutumlarını değiştirme ve aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler, ihtiyaç halinde bu terapi yöntemlerine bireysel olarak katılıp, iç dünyalarında karşılaştıkları çatışmaları, tanımlayamadıkları olayları ve travmaları semboller aracılığıyla somutlaştırma fırsatı buluyor. Böylece duygu, düşünce ve yaşantılarındaki olumsuzluklarla yüzleşerek tedavi edilme fırsatı yakalanıyor.