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‘’Beyaz Tay’’ 23 Nisan coşkusuna renk kattı

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‘’Beyaz Tay’’ 23 Nisan coşkusuna renk kattı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali’nde tiyatro keyfi yaşandı.

Şehir Tiyatroları sezonun en sevilen çocuk oyunlarından Beyaz Tay’ı festival alanında sahneledi.  İlgiyle izlenen oyununun sonunda çocuklar beğenilerini alkışlarıyla gösterdi.

BEYAZ TAY’IN HİKÂYESİNİ ÇOK SEVDİLER

Gölge kukla oyunu Beyaz Tay, Uluslararası İnterteks Fuar alanı içindeki alanda sahnelendi. Yerlerdeki minderlere oturan çocuklar, diğer atlarda olmayan özelliklere sahip olan Beyaz Tay’ın hikâyesini büyük beğeni ve dikkatle izledi

Çocuklar, oyun sonunda beğenilerini alkışlarıyla sergiledi. Oyunda rol alan Şehir Tiyatroları sanatçıları da kendilerini izlemeye gelen çocuklara teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

OYUNUN KADROSU

Tüm tasvirleri Şehir Tiyatroları bünyesinde Zafer Gümüş ve Erdem Irmak tarafından üretilen Beyaz Tay oyununun Yönetmen Yardımcılığını Serhat Güzel yapıyor. Dekor kostüm tasarımında Adnan Yılmaz, Ses Tasarımında İlker Sevüker, Işık Tasarımında ise Cafer Yiğiter’in görev yaptığı oyunda Şehir Tiyatroları sanatçılarından Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Utku Oğuz, Ozan Şahin ve Çiğdem Sarıhan Benli rol alıyor.

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