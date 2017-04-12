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Beylerbeyi’ne patlayacağız

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Beylerbeyi’ne patlayacağız
Bu sezon özellikle içeride fazlaca puan kaybeden, evindeki son iki maçı kazanamayan Kocaelispor, cuma günü Beylerbeyi ile oynayacağı maçı kazanıp Play-Off biletini almak, ikincilik için önemli adım atmak istiyor.

Yarın son çalışmayı yaparak kampa girecek ekibimizde Mesut ile Kemal yok, Hamza’nın durumu belli değil.

KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYECEK

Son 5 maçta tam 10 puan kaybeden, bitime 3 hafta kala şampiyonluk şansını yitiren Kocaelispor, yarın ağırlayacağı Beylerbeyi maçıyla kötü gidişata dur demek istiyor. İzmitli teknik adamlar Güvenç Kurtar ile Orhan Şerit yönetiminde 7 maçın sadece birini kaybeden formda rakibini evine eli boş gönderip Play-Off’u garantilemek isteyecek olan Yeşil- Siyahlılar aynı zamanda ikincilik için de önemli bir adım atmış olacak. Kendi sahasında 20 puan kaybeden, son iki iç saha maçını kazanamayan temsilcimiz yarın beklenen patlamayı yaparak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

POLİGON’DA KAMPA GİRİYOR

Hazırlıklarına önceki gün başlayan Yeşil-Siyahlılar bu sabah yine Vinsan Tesisleri’nde çalıştı. İdmanda tedavisi süren, kuvvet çalışmaları yapan Mesut yoktu. Sancaktepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Hamza idmana çıkmadı, tedavi olmaya gitti. Ağrıları olan Murat Başak da takımdan ayrı düz koşu yaptı, idmanı bıraktı. 5’e 2 ısınmayla başlayan çalışma tempolu koşularla sürdü. En son yarı sahada çift kale maç yapıldı. Yeşil-Siyahlı takım son çalışmasını bu sabah yaptıktan sonra Atış Poligonu Tesisleri’nde kampa girecek. Yarınki maçta sakat Mesut ile cezalı Kemal yok, Hamza’nın durumu da belli değil.

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