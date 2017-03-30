Beylikbağı Bilim Sanat’ta 4 bin kitap okuyucularını bekliyor

Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Bilim Sanat Merkezinde kurulan kütüphanede yer alan 4 bin kitap, okuyucularla buluşuyor.

Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi bünyesinde kurulan kütüphanede 4 bin farklı türde kitap, çocuklar ve gençlerle buluştu. Açık ve kapalı kitap okuma salonlarına sahip olan kütüphaneye üye olanlar 15 günlüğüne kitap alabiliyorlar. Öte yandan İstasyon Bilim Sanat Merkezi’ne de kazandırılacak kütüphane çalışmalarında da sona gelindi. Arapçeşme ve Kirazpınar Mahallerine yapılacak olan Bilim Sanat Merkezlerinde de kütüphane kurulacak.

Gençlerin eğitimine önem verdiklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Eğitimin en önemli ayağı kitap okuma alışkanlığıdır. Bu sebeple bilim sanat merkezlerimizde, kütüphaneler oluşturuyoruz. Yaptığımız etkinlikler ile gençlerin kitap okuma alışkanlığına katkı sunuyoruz. Kütüphanelerimizde verdiğimiz hizmeti çağın gereği olarak dijital ortamda da vermeyi hedefliyoruz. Dijital kütüphane çalışmalarımız sürüyor, çalışma tamamlandıktan sonra kütüphane üyeliği olan okuyucularımız dijital ortamdan ücretsiz bir şekilde istediği kitaba erişebilecek. Bütün bunların yanı sıra, uzun çalışmalarımız sonunda dünya arşivlerine Gebze Belediyesi olarak iki eser kazandırdık. Fatih’in Fermanları Kitabı ve Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitabı. Bu iki kitap Gebze Belediyesince hazırlandı ve telif hakları Gebze Belediyesine ait. Daha önce kimse tarafından çevrilmeyen fermanları çevirilerini yaptırdık ve günümüz Türkçesine çevirdik. Bu iki kitabın tanıtımı için panel düzenledik ve kamuoyu ile paylaştık. Kültür hazinemize kazandırdığımız bu önemli iki eser, kaynak kitaplar olarak Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada, saygın kütüphanelerde de yerini alacak” şeklinde konuştu.