Beylikbağı’nda kritik maç

Kırmızı-Yeşilli ekip, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Beylikbağıspor’a konuk oluyor.
BEYLİKBAĞI-SEKA DOĞAN
İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maç Beylikbağı Stadı’nda 16.00’da başlayacak. Yavuzspor maçını 3-0 hükmen kazanıp, puanını 22’ye çıkarıp biraz olsun rahatlayan Beylikbağıspor, son iki maçından 6 puan çıkaran Seka Doğanspor karşısında işi kolay olmayacak. Seka Doğanspor, ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
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