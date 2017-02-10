Beylikbağı’nda kritik maç

Süper Lig B Grubu’nun bir diğer başarılı takımı Seka Doğanspor da, Play-Off yarışında kritik bir viraja giriyor.

Kırmızı-Yeşilli ekip, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Beylikbağıspor’a konuk oluyor. BEYLİKBAĞI-SEKA DOĞAN

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maç Beylikbağı Stadı’nda 16.00’da başlayacak. Yavuzspor maçını 3-0 hükmen kazanıp, puanını 22’ye çıkarıp biraz olsun rahatlayan Beylikbağıspor, son iki maçından 6 puan çıkaran Seka Doğanspor karşısında işi kolay olmayacak. Seka Doğanspor, ilk maçı 2-0 kazanmıştı.



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