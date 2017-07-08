Beyzade Çağ Kebap yeni yerinde

Daha önce Ford Sapağı mevkiinde hizmet veren işletme, tadilat sebebiyle işletmenin yerini değiştirdi. 200 metre kare tek kattan oluşan Beyzade Çağ Kebap’ta 9 personel hizmet veriyor.
HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK
Aslen Erzurumlu olan İbrahim Akpınar’ın işletmesinde en leziz çağ kebaplar yapılıyor. Çağ kebabın yanı sıra köfte, özel yapım sucuk, közde mantar, fırında pide ve lahmacun servisleri de mevcut. Tatlı olarak ise künefe, katmer ve kadayıf dolmasında oldukça iddialı. Haftanın her günü açık olan işletme 11:00 ile 23:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
ÇAĞ KEBAP’TA İDDİALIYIZ
İşletme sahibi İbrahim Akpınar, mekanın ferah ve konforlu olduğunu ifade ederek, “Genellikle aileler tercih ediyor. Ulaşım açısından da kolay yerdeyiz. Erzurumlu olduğumuz için Çağ Kebap’ta oldukça iddialıyız. Müşterilerimiz en çok Çağ Kebap için işletmemize geliyor. Ayrıca gurup ve şirket toplantıları için de özel servis yapıyoruz” diye konuştu.
Çiğdem ARMAĞAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.