Beyzade Çağ Kebap yeni yerinde

İşletmeciliği İbrahim Akpınar’a ait olan Beyzade Çağ Kebap 2 ay önce İzmit Yalova Yolu No:185 Başiskele’de yeni yerine taşındı.

Daha önce Ford Sapağı mevkiinde hizmet veren işletme, tadilat sebebiyle işletmenin yerini değiştirdi. 200 metre kare tek kattan oluşan Beyzade Çağ Kebap’ta 9 personel hizmet veriyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK

Aslen Erzurumlu olan İbrahim Akpınar’ın işletmesinde en leziz çağ kebaplar yapılıyor. Çağ kebabın yanı sıra köfte, özel yapım sucuk, közde mantar, fırında pide ve lahmacun servisleri de mevcut. Tatlı olarak ise künefe, katmer ve kadayıf dolmasında oldukça iddialı. Haftanın her günü açık olan işletme 11:00 ile 23:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ÇAĞ KEBAP’TA İDDİALIYIZ

İşletme sahibi İbrahim Akpınar, mekanın ferah ve konforlu olduğunu ifade ederek, “Genellikle aileler tercih ediyor. Ulaşım açısından da kolay yerdeyiz. Erzurumlu olduğumuz için Çağ Kebap’ta oldukça iddialıyız. Müşterilerimiz en çok Çağ Kebap için işletmemize geliyor. Ayrıca gurup ve şirket toplantıları için de özel servis yapıyoruz” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN